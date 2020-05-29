В Казахстане рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом

НУР-СУЛТАН, 29 мая - РИА Новости. Казахстан принял решение о снятии блокпостов между городами, движение, приостановленное из-за коронавируса , возобновится с 5 июня, сообщил в пятницу заместитель председателя комитета транспорта министерства индустрии и инфраструктурного развития республики Жанибек Тайжанов.

Всего в Казахстане подтверждено более 9,9 тысячи случаев коронавируса, 37 из них с летальным исходом.

"В соответствии с решением межведомственной комиссии с 1 июня о снятии блокпостов между городами будет проведена работа по возобновлению перевозок с 5 июня", - сообщил Тайжанов на брифинге.

Автобусы, осуществляющие междугородние перевозки, должны проходить дезинфекцию, пассажиры обязаны быть в маске, а дистанция между ними должна составлять не менее одного метра. Будут разрешены не только автобусные перевозки, но и движение автомобилей.

Ранее пресс-служба правительства Казахстана сообщала, что внутреннее железнодорожное сообщение, приостановленное из-за коронавируса, возобновят в республике с 1 июня.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.