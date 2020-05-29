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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T12:37
https://ria.ru/20200529/1572169170.html
В Казахстане рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/155957/74/1559577457_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_e8c781884b3a67c75b3077e4cdf331f2.jpg
РИА Новости

В Казахстане рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом

12:37 29.05.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовНур-Султан
Нур-Султан
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Нур-Султан. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 29 мая - РИА Новости. Казахстан принял решение о снятии блокпостов между городами, движение, приостановленное из-за коронавируса, возобновится с 5 июня, сообщил в пятницу заместитель председателя комитета транспорта министерства индустрии и инфраструктурного развития республики Жанибек Тайжанов.
Всего в Казахстане подтверждено более 9,9 тысячи случаев коронавируса, 37 из них с летальным исходом.
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"В соответствии с решением межведомственной комиссии с 1 июня о снятии блокпостов между городами будет проведена работа по возобновлению перевозок с 5 июня", - сообщил Тайжанов на брифинге.
Автобусы, осуществляющие междугородние перевозки, должны проходить дезинфекцию, пассажиры обязаны быть в маске, а дистанция между ними должна составлять не менее одного метра. Будут разрешены не только автобусные перевозки, но и движение автомобилей.
Ранее пресс-служба правительства Казахстана сообщала, что внутреннее железнодорожное сообщение, приостановленное из-за коронавируса, возобновят в республике с 1 июня.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗКазахстанВ мире
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