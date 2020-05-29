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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T12:20
https://ria.ru/20200529/1572167814.html
Twitter пометил пост представителя МИД Китая как требующий проверки
https://cdn24.img.ria.ru/images/149174/14/1491741485_0:54:3072:1782_1036x0_80_0_0_f69319674e698d35bf4ef817d593ffba.jpg
РИА Новости

Twitter пометил пост представителя МИД Китая как требующий проверки

12:20 29.05.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСоциальная сеть Twitter
Социальная сеть Twitter
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 29 мая – РИА Новости. Социальная сеть Twitter пометила пост официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня значком, требующим проверки фактов.
Значок в виде восклицательного знака "Получите факты о COVID-19" появился под сообщением от 12 марта, в котором Чжао Лицзянь предположил, что американские военные могли завезти COVID-19 в Ухань во время Всемирных военных игр в октябре прошлого года.
Предупредительный значок содержит ссылку на статью, где говорится, что официальный представитель ВОЗ заявила, что имеющиеся данные свидетельствуют о животном, а не лабораторном происхождении COVID-19.
Ранее Twitter обозначила одно из сообщений президента США Дональда Трампа как содержащее неправду и разместила под ним предупредительный значок со ссылкой на статью, где говорится, что Трамп солгал. Глава США в ответ пригрозил строго регулировать или вовсе "закрыть" социальные сети, если они продолжат заглушать голоса консерваторов. Соцсети заявляют, что не подавляют чьи-либо точки зрения, хотя удаляют или блокируют контент, противоречащий их правилам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыДональд ТрампВОЗМИД КНРКитайУханьСШАTwitterВ мире
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