Twitter пометил пост представителя МИД Китая как требующий проверки

Предупредительный значок содержит ссылку на статью, где говорится, что официальный представитель ВОЗ заявила, что имеющиеся данные свидетельствуют о животном, а не лабораторном происхождении COVID-19.
Ранее Twitter обозначила одно из сообщений президента США Дональда Трампа как содержащее неправду и разместила под ним предупредительный значок со ссылкой на статью, где говорится, что Трамп солгал. Глава США в ответ пригрозил строго регулировать или вовсе "закрыть" социальные сети, если они продолжат заглушать голоса консерваторов. Соцсети заявляют, что не подавляют чьи-либо точки зрения, хотя удаляют или блокируют контент, противоречащий их правилам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.