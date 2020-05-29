В Петербурге число жертв коронавируса достигло 167

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая – РИА Новости. Еще 11 летальных случаев с Еще 11 летальных случаев с коронавирусной инфекцией подтверждено в Петербурге, где в апреле-начале мая скончались 3 женщины и 8 мужчин в возрасте до 83 лет с хроническими заболеваниями, сообщает городской комитет по здравоохранению.

"Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19… подтвердила еще 11 смертельных случаев от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге . Пациенты скончались в апреле-начале мая 2020 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, среди скончавшихся - 3 женщины в возрасте от 69 до 83 лет и 8 мужчин от 34 до 80 лет. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная СOVID-19.

"Пациенты имели ряд хронических заболеваний, осложнивших течение основного заболевания – гипертоническую болезнь, сахарный диабет, атеросклероз сосудов и кардиосклероз, бронхит и бронхиальную астму, ожирение, патологии головного мозга, пищеварительной и эндокринной систем", – говорится в сообщении.

По данным федерального оперштаба, в Петербурге за сутки выявлено 369 новых случаев коронавируса. Согласно материалам городского оперштаба, на четверг подтверждено 14 846 случаев COVID-19 с начала эпидемии, 167 человек скончались.