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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T12:20
https://ria.ru/20200529/1572167782.html
В Петербурге число жертв коронавируса достигло 167
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570088785_0:251:3194:2048_1036x0_80_0_0_367a116df7e2f00933b05f5c48715d9a.jpg
РИА Новости

В Петербурге число жертв коронавируса достигло 167

12:20 29.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая – РИА Новости. Еще 11 летальных случаев с коронавирусной инфекцией подтверждено в Петербурге, где в апреле-начале мая скончались 3 женщины и 8 мужчин в возрасте до 83 лет с хроническими заболеваниями, сообщает городской комитет по здравоохранению.
"Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19… подтвердила еще 11 смертельных случаев от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге. Пациенты скончались в апреле-начале мая 2020 года", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, среди скончавшихся - 3 женщины в возрасте от 69 до 83 лет и 8 мужчин от 34 до 80 лет. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная СOVID-19.
"Пациенты имели ряд хронических заболеваний, осложнивших течение основного заболевания – гипертоническую болезнь, сахарный диабет, атеросклероз сосудов и кардиосклероз, бронхит и бронхиальную астму, ожирение, патологии головного мозга, пищеварительной и эндокринной систем", – говорится в сообщении.
По данным федерального оперштаба, в Петербурге за сутки выявлено 369 новых случаев коронавируса. Согласно материалам городского оперштаба, на четверг подтверждено 14 846 случаев COVID-19 с начала эпидемии, 167 человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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