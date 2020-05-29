Эксперт оценил возможные последствия указа Трампа о соцсетях

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. У президента У президента США Дональда Трампа нет полномочий для запрета деятельности Twitter , но своим указом о соцсетях он даст возможность пользователям, недовольным редакционной политикой компании, начать подавать иски против компании, что приведет к большим финансовым потерям, считает научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, административного, уголовного законодательства и международного права Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Феликс Лещенков.

Ранее Трамп подписал указ, который, по его словам, призван снять с соцсетей защиту от претензий по редактированию контента. Сервис микроблогов Twitter позже назвал указ президента о социальных сетях "реакционным и политически ангажированным". В своем заявлении Twitter ссылается на секцию 230 американского акта о благопристойности при телекоммуникациях 1996 года, которая гарантирует, что провайдер интерактивного компьютерного сервиса не может рассматриваться как издатель или самостоятельный источник информации, предоставленной третьим лицом.

Эксперт пояснил, что действующая секция 230 - это своеобразный щит, закрывающий оператора платформы от многочисленных исков со стороны других пользователей социальной сети.

“Трамп с таким положением дел не согласен. В преамбуле к приказу говорится, что многие СМИ злоупотребляют свой защитой и модерируют информацию как хотят, социальная сеть становится создателем контента, а значит она должна нести за это ответственность. Приказ таким образом призван лишить соцсети этого правового щита и позволить призывать компаний-операторов социальных сетей к ответу за информацию, которая была размещена пользователем”, - сказал эксперт в беседе с РИА новости.

“Вообще это подзаконный акт и изначально он направлен на то, чтобы защитить основные принципы американского демократического правопорядка. Поэтому я не вижу здесь какого-то противоречия”, - добавил Лещенков.

Трамп также заявил, что не исключает запрета деятельности компании Twitter. Сделать это на основе единоличного решения ему не удастся, но усложнить жизнь компании и в итоге привести к ее ликвидации с помощью указа он сможет, сказал юрист.

“Взять и закрыть компанию они не могут согласно действующему законодательству, но сделать так чтобы компанию завалили исками - вполне. Такое произойти может. Речь идет не о закрытии социальной сети, а о снятии этого щита, который сейчас закрывает соцсети от исков других пользователей. У компании могут вырасти юридические издержки, потому что по каждому иску они будут отвечать, это вызовет массу проблем, в первую очередь финансовых”, - подчеркнул он.

“Для закрытия компании нужны веские основания и вообще это должно быть судебное решение. Таких полномочий у него сейчас нет”, - резюмировал он.