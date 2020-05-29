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2020-05-29T12:10
https://ria.ru/20200529/1572166914.html
Эксперт оценил возможные последствия указа Трампа о соцсетях
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РИА Новости

Эксперт оценил возможные последствия указа Трампа о соцсетях

12:10 29.05.2020
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© REUTERS / Carlos Barria/PoolПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Carlos Barria/Pool
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. У президента США Дональда Трампа нет полномочий для запрета деятельности Twitter, но своим указом о соцсетях он даст возможность пользователям, недовольным редакционной политикой компании, начать подавать иски против компании, что приведет к большим финансовым потерям, считает научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, административного, уголовного законодательства и международного права Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Феликс Лещенков.
Ранее Трамп подписал указ, который, по его словам, призван снять с соцсетей защиту от претензий по редактированию контента. Сервис микроблогов Twitter позже назвал указ президента о социальных сетях "реакционным и политически ангажированным". В своем заявлении Twitter ссылается на секцию 230 американского акта о благопристойности при телекоммуникациях 1996 года, которая гарантирует, что провайдер интерактивного компьютерного сервиса не может рассматриваться как издатель или самостоятельный источник информации, предоставленной третьим лицом.
Президент США Дональд Трамп
11:18
Твит Трампа о Миннеаполисе пометили как нарушающий правила соцсети
Эксперт пояснил, что действующая секция 230 - это своеобразный щит, закрывающий оператора платформы от многочисленных исков со стороны других пользователей социальной сети.
“Трамп с таким положением дел не согласен. В преамбуле к приказу говорится, что многие СМИ злоупотребляют свой защитой и модерируют информацию как хотят, социальная сеть становится создателем контента, а значит она должна нести за это ответственность.  Приказ таким образом призван лишить соцсети этого правового щита и позволить призывать компаний-операторов социальных сетей к ответу за информацию, которая была размещена пользователем”, - сказал эксперт в беседе с РИА новости.
“Вообще это подзаконный акт и изначально он направлен на то, чтобы защитить основные принципы американского демократического правопорядка. Поэтому я не вижу здесь какого-то противоречия”, - добавил Лещенков.
Логотип социальной сети Twitter
10:31Сказано в эфире
Политолог: конфликт Трампа с Twitter только набирает оборотыПрезидент США подписал указ, регулирующий соцсети, в компании Twitter высказал недовольство. Политолог Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik поделился своим взглядом на причины этого конфликта.
Трамп также заявил, что не исключает запрета деятельности компании Twitter. Сделать это на основе единоличного решения ему не удастся, но усложнить жизнь компании и в итоге привести к ее ликвидации с помощью указа он сможет, сказал юрист.
“Взять и закрыть компанию они не могут согласно действующему законодательству, но сделать так чтобы компанию завалили исками - вполне. Такое произойти может. Речь идет не о закрытии социальной сети, а о снятии этого щита, который сейчас закрывает соцсети от исков других пользователей. У компании могут вырасти юридические издержки, потому что по каждому иску они будут отвечать, это вызовет массу проблем, в первую очередь финансовых”, - подчеркнул он.
“Для закрытия компании нужны веские основания и вообще это должно быть судебное решение. Таких полномочий у него сейчас нет”, - резюмировал он.
Президент США Дональд Трамп
10:08
Эксперт рассказал, кто может поддержать указ Трампа о соцсетях
Ранее соцсеть Twitter обозначила одно из сообщений Трампа как содержащее неправду и разместила под ним предупредительный значок со ссылкой на статью, где говорится, что Трамп солгал. Трамп в ответ пригрозил строго регулировать или вовсе "закрыть" социальные сети, если они продолжат заглушать голоса консерваторов. Соцсети заявляют, что не подавляют чьи-либо точки зрения, хотя удаляют или блокируют контент, противоречащий их правилам.
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Дональд ТрампСШАTwitterВ мире
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