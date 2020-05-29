В Марий Эл пришедшая на рынок без маски женщина укусила полицейского

По версии следствия, 28 мая старший участковый уполномоченный полиции, находясь при исполнении должностных обязанностей, увидел на рынке поселка Параньга женщину, стоящую в очереди без маски. Он объяснил ей, что она совершает административное правонарушение. Нарушительница отказалась представиться и попыталась уйти. Сотрудник полиции догнал ее, тогда женщина укусила его за кисть правой руки.