В Марий Эл пришедшая на рынок без маски женщина укусила полицейского

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбудили на жительницу Марий Эл, укусившую полицейского, который сделал замечание об отсутствии у нее маски, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По версии следствия, 28 мая старший участковый уполномоченный полиции, находясь при исполнении должностных обязанностей, увидел на рынке поселка Параньга женщину, стоящую в очереди без маски. Он объяснил ей, что она совершает административное правонарушение. Нарушительница отказалась представиться и попыталась уйти. Сотрудник полиции догнал ее, тогда женщина укусила его за кисть правой руки.
"В отношении 38-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.
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