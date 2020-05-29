Полиция напомнила о временном запрете на любые публичные акции в Москве

"В связи с распространяющимися в интернете призывами к участию в несанкционированных публичных мероприятиях в центре Москвы ГУМВД России по Москве напоминает, что на территории города введен режим повышенной готовности, во время которого действуют определенные запреты и ограничения", - говорится в релизе.