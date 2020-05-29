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2020-05-29T13:13
https://ria.ru/20200529/1572164328.html
Полиция напомнила о временном запрете на любые публичные акции в Москве
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РИА Новости

Полиция напомнила о временном запрете на любые публичные акции в Москве

11:29 29.05.2020 (обновлено: 13:13 29.05.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Полиция в связи с призывами выходить на акции в Москве напомнила, что любые публичные мероприятия в столице на время пандемии запрещены, сообщает в пятницу столичный главк МВД РФ.
Призывы начали распространяться после того, как на одиночном пикете в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" был задержан журналист "Новой газеты" Илья Азар. Впоследствии по решению суда он получил 15 суток ареста. На пикеты в его поддержку вышли журналисты Татьяны Фельгенгауэр, Сергей Смирнов и еще несколько человек. Их тоже задержали и составили протоколы.
"В связи с распространяющимися в интернете призывами к участию в несанкционированных публичных мероприятиях в центре Москвы ГУМВД России по Москве напоминает, что на территории города введен режим повышенной готовности, во время которого действуют определенные запреты и ограничения", - говорится в релизе.
В частности, по указу мэра Сергея Собянина временно запрещены любые публичные мероприятия. Нарушение влечет за собой административный штраф, обязательные работы или арест.
"В связи с этим ГУМВД по Москве предупреждает, что проведение таких акций незаконно. Полиция просит граждан воздержаться от участия в мероприятиях. Все нарушители установленного режима будут привлечены к ответственности в соответствии с законом", - добавляется в релизе.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ГУМВДМоскваОбщество
Популярные комментарии
Весь этот "Короновирус" был задуман как средство усмирения и подавления...так что удивляться нечему.
29 мая, 12:50
bryshnevsky
34100310
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