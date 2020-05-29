Полиция напомнила о временном запрете на любые публичные акции в Москве

Призывы начали распространяться после того, как на одиночном пикете в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" был задержан журналист "Новой газеты" Илья Азар. Впоследствии по решению суда он получил 15 суток ареста. На пикеты в его поддержку вышли журналисты Татьяны Фельгенгауэр, Сергей Смирнов и еще несколько человек. Их тоже задержали и составили протоколы.
"В связи с распространяющимися в интернете призывами к участию в несанкционированных публичных мероприятиях в центре Москвы ГУМВД России по Москве напоминает, что на территории города введен режим повышенной готовности, во время которого действуют определенные запреты и ограничения", - говорится в релизе.
В частности, по указу мэра Сергея Собянина временно запрещены любые публичные мероприятия. Нарушение влечет за собой административный штраф, обязательные работы или арест.
"В связи с этим ГУМВД по Москве предупреждает, что проведение таких акций незаконно. Полиция просит граждан воздержаться от участия в мероприятиях. Все нарушители установленного режима будут привлечены к ответственности в соответствии с законом", - добавляется в релизе.
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