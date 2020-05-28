В Москве задержали журналистку "Эха Москвы" и главреда "Медиазоны"

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в разговоре с РИА Новости подтвердил сообщения о задержании журналистки радиостанции Татьяны Фельгенгауэр из-за пикета у здания ГУВД.
"Подтверждаю. Одиночный пикет у ГУВД в поддержку арестованного на 15 суток журналиста Ильи Азара. Адвокаты уже в курсе и занимаются", — сказал он.
По словам Венедиктова, этим занялись его личный адвокат Калой Ахильгов и Сергей Бадамшин.
О задержании рассказал и главный редактор издания "Медиазона" Сергей Смирнов.
"Это так, мы сидим в автозаке. Минут пятнадцать назад. Меня задержали за десять секунд и как причину сказали, что нельзя проводить мероприятия уличные. Но я не очень понял, потому что в принципе даже, по-моему, секунд десять не успел отстоять. Секунды три, мне подсказывают. <...> Спокойно сопроводили в автозак. Мы спокойно сидим в автозаке втроем, пока ничего не происходит. На вопросы говорят, что подождем", — сказал Смирнов РИА Новости.
По его словам, вместе с ним и Фельгенгауэр задержали и журналиста Александра Плющева.
Ранее Тверской районный суд Москвы арестовал на 15 суток журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара. Его задержали за одиночный пикет в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.
Задержанные @t_felg, @sssmirnov и я доставлены в ОВД Тверское.— Plushev (@plushev) May 28, 2020