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2020-05-28T17:48
https://ria.ru/20200528/1572131000.html
В Москве задержали журналистку "Эха Москвы" и главреда "Медиазоны"
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РИА Новости

В Москве задержали журналистку "Эха Москвы" и главреда "Медиазоны"

16:50 28.05.2020 (обновлено: 17:48 28.05.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВедущая "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр
Ведущая Эха Москвы Татьяна Фельгенгауэр
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Ведущая "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в разговоре с РИА Новости подтвердил сообщения о задержании журналистки радиостанции Татьяны Фельгенгауэр из-за пикета у здания ГУВД.

"Подтверждаю. Одиночный пикет у ГУВД в поддержку арестованного на 15 суток журналиста Ильи Азара. Адвокаты уже в курсе и занимаются", — сказал он.

По словам Венедиктова, этим занялись его личный адвокат Калой Ахильгов и Сергей Бадамшин.
О задержании рассказал и главный редактор издания "Медиазона" Сергей Смирнов.
"Это так, мы сидим в автозаке. Минут пятнадцать назад. Меня задержали за десять секунд и как причину сказали, что нельзя проводить мероприятия уличные. Но я не очень понял, потому что в принципе даже, по-моему, секунд десять не успел отстоять. Секунды три, мне подсказывают. <...> Спокойно сопроводили в автозак. Мы спокойно сидим в автозаке втроем, пока ничего не происходит. На вопросы говорят, что подождем", — сказал Смирнов РИА Новости.
По его словам, вместе с ним и Фельгенгауэр задержали и журналиста Александра Плющева.
Ранее Тверской районный суд Москвы арестовал на 15 суток журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара. Его задержали за одиночный пикет в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.
8886456242171
Обсудить 234
Татьяна ФельгенгауэрАлександр ПлющевАлексей Венедиктов (журналист)МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Оперативностью задержания удовлетворен.
28 мая, 17:05
Владимир Ф. Быченков
408110013776
Позор!!!
28 мая, 17:27
Василий Кнутт
31412003189
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