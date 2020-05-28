В Москве задержали журналистку "Эха Москвы" и главреда "Медиазоны"

"Это так, мы сидим в автозаке. Минут пятнадцать назад. Меня задержали за десять секунд и как причину сказали, что нельзя проводить мероприятия уличные. Но я не очень понял, потому что в принципе даже, по-моему, секунд десять не успел отстоять. Секунды три, мне подсказывают. <...> Спокойно сопроводили в автозак. Мы спокойно сидим в автозаке втроем, пока ничего не происходит. На вопросы говорят, что подождем", — сказал Смирнов РИА Новости.