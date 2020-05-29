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2020-05-29T20:44
https://ria.ru/20200529/1572163569.html
Твит Трампа о Миннеаполисе пометили как нарушающий правила соцсети
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РИА Новости

Твит Трампа о Миннеаполисе пометили как нарушающий правила соцсети

11:18 29.05.2020 (обновлено: 20:44 29.05.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Сервис микроблогов Twitter пометил сообщение президента США Дональда Трампа о ситуации в Миннеаполисе как нарушающее правила, запрещающие героизацию насилия.

"Однако сотрудники Twitter решили не закрывать к нему доступ, поскольку он может представлять собой предмет общественного интереса", — говорится в сообщении, которое теперь сопровождает твит американского президента.

Трамп написал в Twitter, что может направить в Миннеаполис, где продолжаются беспорядки из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, бойцов Национальной гвардии. По его словам, либо мэр Джейкоб Фрей примет меры, либо он сам сделает "все как надо" и Нацгвардия возьмет ситуацию под контроль.
Твит Дональда Трампа о ситуации в Миннеаполисе
Твит Дональда Трампа о ситуации в Миннеаполисе
Твит Дональда Трампа о ситуации в Миннеаполисе
На днях Twitter пометил одно из сообщений Трампа значком, предупреждающим о недостоверной информации. В ответ президент пригрозил строго регулировать или вовсе закрыть социальные сети. Те же заявили, что не подавляют ничьи точки зрения, хотя удаляют или блокируют контент, противоречащий их правилам.
Кроме того, Трамп подписал указ, который, по его словам, призван снять с соцсетей защиту от претензий по редактированию контента. Twitter назвал этот документ "реакционным и политически ангажированным".
Люди у импровизированного мемориала в честь афроамериканца Джорджа Флойда на месте его гибели
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Мэр Миннеаполиса заявил Трампу, что тот ничего не знает о силе города

Ситуация в Миннеаполисе

Массовые беспорядки в Миннеаполисе продолжаются третий день. Поводом для них стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда. На видео, запечатлевшем его задержание, видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, а один из офицеров навалился коленом ему на шею. Задержанный сначала несколько раз жалуется, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойда доставили в больницу, но он умер в реанимации.
Этот вирусный ролик вызвал массовые беспорядки в разных городах. В Миннеаполисе, где они особенно масштабные, минувшей ночью сожгли полицейский участок, а стражей порядка пришлось эвакуировать с крыши на вертолете. При этом, по словам очевидцев, на месте не было бойцов Национальной гвардии, хотя губернатор Миннесоты мобилизовал их для подавления беспорядков.
Четырех офицеров, задержавших Флойда, уже уволили из полиции. К расследованию гибели афроамериканца подключилось ФБР, объявившее это дело приоритетным.
Протестующие возле полицейского участка в Миннеаполисе
10:16
Город в огне. Протестующие в Миннеаполисе сожгли полицейский участок
4011871048
Обсудить 23
Джордж ФлойдБеспорядки в МиннеаполисеФБРДональд ТрампМиннеаполисСШАМиннесотаTwitterВ мире
Популярные комментарии
Надо было не просто уволить полицейских, а судить, как минимум того, кто коленом этому негру шею придавил, может и обошлось бы без таких беспорядков, но в полицейском государстве так не принято, видимо, наказание за убийство - увольнение и пособие по безработице.
29 мая, 11:43
YSYuri SPb
3600016
какая же это глупость общение публичного человека со всем миром через твиттер и другие мессенджеры!
29 мая, 12:41
sstveselovskij
22500010
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