В Токио начнут вторую фазу ослабления ограничений по коронавирусу

ТОКИО, 29 мая – РИА Новости. Губернатор Токио Юрико Коикэ объявила о дальнейших послаблениях ограничительных мер, введенных в начале апреля в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, с полуночи 1 июня: в столице Японии откроются спортивные залы, театры и магазины.
"В полночь 1 июня мы переходим ко второй фазе", - заявила Коикэ в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась телеканалом NHK.
Вместе с этим, по словам губернатора, часы работы ресторанов и кафе будут по-прежнему ограничены 10 вечера.
Первая фаза послаблений началась в Токио с 26 мая, на следующий день после того, как премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о снятии режима чрезвычайного положения на территории всей страны. В пятницу, по данным телеканала NHK, в Токио зафиксировали 22 новых случая заражения COVID-19. Впервые за последние две недели количество заразившихся за день превысило 20 человек.
Всего в Японии к настоящему моменту подтвержден 17 471 случай заражения COVID-19, скончались 896 человек, выздоровел 14 801 человек.
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