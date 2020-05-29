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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T11:13
https://ria.ru/20200529/1572163257.html
В Токио начнут вторую фазу ослабления ограничений по коронавирусу
https://cdn24.img.ria.ru/images/151675/18/1516751890_0:91:3317:1957_1036x0_80_0_0_d4481779454df3ba059ece3bf97108ff.jpg
РИА Новости

В Токио начнут вторую фазу ослабления ограничений по коронавирусу

11:11 29.05.2020 (обновлено: 11:13 29.05.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТокио
Токио
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Токио. Архивное фото
ТОКИО, 29 мая – РИА Новости. Губернатор Токио Юрико Коикэ объявила о дальнейших послаблениях ограничительных мер, введенных в начале апреля в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, с полуночи 1 июня: в столице Японии откроются спортивные залы, театры и магазины.
"В полночь 1 июня мы переходим ко второй фазе", - заявила Коикэ в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась телеканалом NHK.
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Вместе с этим, по словам губернатора, часы работы ресторанов и кафе будут по-прежнему ограничены 10 вечера.
Первая фаза послаблений началась в Токио с 26 мая, на следующий день после того, как премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о снятии режима чрезвычайного положения на территории всей страны. В пятницу, по данным телеканала NHK, в Токио зафиксировали 22 новых случая заражения COVID-19. Впервые за последние две недели количество заразившихся за день превысило 20 человек.
Всего в Японии к настоящему моменту подтвержден 17 471 случай заражения COVID-19, скончались 896 человек, выздоровел 14 801 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Юрико КоикэКоронавирусыСиндзо АбэЯпонияТокиоВ мире
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