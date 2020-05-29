В Киевской области три человека пострадали в конфликте со стрельбой

"Сегодня утром в городе Бровары произошла криминальная разборка между группировками, крышующими перевозки маршрутными такси. Криминальные разборки стали результатом не прозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами со стороны чиновников, отвечающих за это направление в Киевской области. В результате стрельбы трое участников криминальной разборки получили ранения из травматического оружия", - написал Геращенко на своей странице в Facebook.