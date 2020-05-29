В Киевской области три человека пострадали в конфликте со стрельбой

КИЕВ, 29 мая – РИА Новости. Три человека получили ранения в результате конфликта со стрельбой в Броварах Киевской области, сообщил в пятницу замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Ранее в пятницу пресс-служба Нацполиции Украины сообщила, что конфликт со стрельбой произошел между легальными и нелегальными перевозчиками в Броварах Киевской области, полицейские задержали 10 человек. Возбуждено уголовное дело.
"Сегодня утром в городе Бровары произошла криминальная разборка между группировками, крышующими перевозки маршрутными такси. Криминальные разборки стали результатом не прозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами со стороны чиновников, отвечающих за это направление в Киевской области. В результате стрельбы трое участников криминальной разборки получили ранения из травматического оружия", - написал Геращенко на своей странице в Facebook.
Сегодня утром в городе Бровары произошла криминальная разборка между группировками, крышующими перевозки маршрутными...Опубликовано Антоном Геращенко Четверг, 28 мая 2020 г.
По его словам, у задержанных изъяли значительное количество охотничьего и травматического огнестрельного оружия. Геращенко добавил, что владельцев этого оружия лишат прав на его владение.
Продолжаются оперативные мероприятия по установлению и задержанию всех участников конфликта.