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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T10:41
https://ria.ru/20200529/1572159836.html
В Москве выявили более 2,3 тысячи новых случаев COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570813311_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4c1d5e8b4943beceb2930c2b04258ca9.jpg
РИА Новости

В Москве выявили более 2,3 тысячи новых случаев COVID-19

10:41 29.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи
Машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машины скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В Москве за сутки выявили 2332 случая заражения COVID-19, в Подмосковье - 773, в Санкт-Петербурге - 369, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
За последние сутки в России подтверждены 8 572 случаев COVID-19. Предыдущие два дня показатель по Москве был чуть ниже: 2054 и 2140.
"Распределение по субъектам: Москва - 2332, Московская область - 773, Санкт-Петербург - 369", - говорится в сообщении.
Также 281 случай зафиксирован в Нижегородской области, 230 - в Свердловской, по 141 - в Рязанской и Челябинской областях.
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Распространение нового коронавирусаМоскваСвердловская областьМосковская область (Подмосковье)Нижегородская областьРязанская областьСанкт-ПетербургЧелябинская областьОбщество
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