В Москве выявили более 2,3 тысячи новых случаев COVID-19

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В Москве за сутки выявили 2332 случая заражения COVID-19, в Подмосковье - 773, в Санкт-Петербурге - 369, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
За последние сутки в России подтверждены 8 572 случаев COVID-19. Предыдущие два дня показатель по Москве был чуть ниже: 2054 и 2140.
"Распределение по субъектам: Москва - 2332, Московская область - 773, Санкт-Петербург - 369", - говорится в сообщении.
Также 281 случай зафиксирован в Нижегородской области, 230 - в Свердловской, по 141 - в Рязанской и Челябинской областях.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф