В России за сутки 8264 человека выздоровели от COVID-19

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. За сутки после COVID-19 в России выписаны 8264 человека, всего выздоровели 159 257, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки выписано 8264 человека. <…> За весь период выписано 159 257", — говорится в сообщении.
В частности, за день выписаны 3474 человека в Москве, 490 — в Подмосковье, 330 — в Санкт-Петербурге, 222 — в Нижегородской области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.