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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T13:13
https://ria.ru/20200529/1572159630.html
В России за сутки 8264 человека выздоровели от COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/156245/58/1562455848_299:376:2835:1803_1036x0_80_0_0_58ed5255d2e7ced085002b51dc598dfd.jpg
РИА Новости

В России за сутки 8264 человека выздоровели от COVID-19

10:38 29.05.2020 (обновлено: 13:13 29.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра в больничной палате. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. За сутки после COVID-19 в России выписаны 8264 человека, всего выздоровели 159 257, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки выписано 8264 человека. <…> За весь период выписано 159 257", — говорится в сообщении.

В частности, за день выписаны 3474 человека в Москве, 490 — в Подмосковье, 330 — в Санкт-Петербурге, 222 — в Нижегородской области.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Нижегородская областьСанкт-ПетербургОбщество
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