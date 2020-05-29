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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T11:38
https://ria.ru/20200529/1572159515.html
В России за сутки выявили 8572 случая заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571451103_0:157:3072:1885_1036x0_80_0_0_415094d10f28fa4abca63925204ddee9.jpg
РИА Новости

В России за сутки выявили 8572 случая заражения коронавирусом

10:35 29.05.2020 (обновлено: 11:38 29.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ в специально созданном инфекционном корпусе
Сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ в специально созданном инфекционном корпусе
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В 84 российских регионах за сутки зарегистрировали 8572 пациента с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.
Умерли рекордные 232 человека, поправились 8264. Накануне заразившихся было немного меньше. Общее число заболевших по стране достигло 387 623, выздоровели почти 160 тысяч, скончались 4374.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Больше всего новых пациентов в Москве (2332), Подмосковье (773) и Санкт-Петербурге (369). Предыдущие два дня показатель по столице был чуть ниже: 2054 и 2140.
Также 281 случай зафиксировали в Нижегородской области, 230 — в Свердловской, по 141 — в Рязанской и Челябинской областях. Почти у 40% инфицированных нет симптомов.
Главный врач Василий Михайлов в красной зоне Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
05:18Распространение нового коронавируса
Врач дал совет, как не заразиться коронавирусом в общественных местах
Всего в мире, по данным ВОЗ, заболели 5,6 миллиона человек, почти 350 тысяч умерли. Россия занимает третье место в списке стран, наиболее подверженных инфекции, — после Соединенных Штатов и Бразилии.
На этой неделе Владимир Путин заявил, что пик распространения коронавируса в стране считается пройденным. Многие регионы начали поэтапно снимать введенные ранее ограничения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Этапы снятия ограничений в российских регионах
18 мая, 15:44Распространение нового коронавируса
Этапы снятия ограничений в российских регионах
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Обсудить 64
Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
Популярные комментарии
Ох уже эта пресловутая российская стабильность - каким-то образом её умудрились привнести и в ежедневный статистический отчёт о выявленных заболевших, а то что негативные цифры естественно не вызывают положительных эмоций, то это россиянам уже привычно, особенно если относиться ко всему плохому, что происходит в стране, с постфактум-пониманием...
29 мая, 10:46
Leonid
12201118
Самая удивительная статистика приходит из Дагестана. Официально вчера на лечении там находилось всего 26 пациентов. Сегодня сообщают что 50 человек умерло...
29 мая, 10:53
Павел Зверев
1564027
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