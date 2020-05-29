В Миннеаполис направили более 500 бойцов нацгвардии

"Мы направили свыше 500 бойцов в Сент-Пол, Миннеаполис и соседние районы. Наша задача – это защита жизней, сохранение имущества и права на мирные демонстрации", - говорится в заявлении нацгвардии штата в Twitter.

Массовые беспорядки продолжаются третий день, люди протестуют против действий полицейских, которые привели к гибели афроамериканца Джорджа Флойда. В ночь на пятницу протестующие сожгли полицейский участок, правоохранителей успели эвакуировать с крыши на вертолете.

Гибель Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах после появления "вирусного" видео его задержания. На записи видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом ему на шею. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.