В Сеуле закроют музеи и театры из-за новых вспышек коронавируса

Меры последовали после того, как помимо вспышки COVID-19 в ночных клубах района Итхэвон в Сеуле был обнаружен новый очаг коронавируса на складе компании Coupang в городе Пучхон в провинции Кёнгидо. Там заразились уже почти 100 человек, прирост зараженных в день в стране сначала подскочил до 79, а в пятницу составил 58 человек. При этом все новые случаи сосредоточены в Сеуле, Инчхоне и провинции Кёнгидо.