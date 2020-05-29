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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T10:18
https://ria.ru/20200529/1572157656.html
В Сеуле закроют музеи и театры из-за новых вспышек коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571633049_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_7a8b0d2d60814773c58103582c3b96f0.jpg
РИА Новости

В Сеуле закроют музеи и театры из-за новых вспышек коронавируса

10:16 29.05.2020 (обновлено: 10:18 29.05.2020)
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© REUTERS / Kim Hong-JiПосетители парка развлечений в Сеуле, Южная Корея
Посетители парка развлечений в Сеуле, Южная Корея
© REUTERS / Kim Hong-Ji
Посетители парка развлечений в Сеуле, Южная Корея
СЕУЛ, 29 мая – РИА Новости. Ряд государственных музеев, галерей и театров в Сеуле и его окрестностях приостановят деятельность на две недели из-за обнаружения в столице Южной Кореи новых вспышек коронавируса, сообщило в пятницу министерство культуры спорта и туризма РК.
По данным министерства, с 29 мая по 14 июня в Сеуле, Инчхоне и провинции Кёнгидо будут закрыты девять государственных учреждений, таких как библиотеки, музеи и галереи, включая Национальный музей Кореи, Национальный музей современного искусства, Центральную государственную библиотеку. Также четыре концертных зала, включая Национальный театр Кореи, Национальный центр традиционной музыки, и семь государственных художественных организаций, таких как Корейский национальный балет, на две недели прервут выступления. Возвращение учреждений к работе может быть вновь отложено в зависимости от ситуации с коронавирусом в регионе.
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Меры последовали после того, как помимо вспышки COVID-19 в ночных клубах района Итхэвон в Сеуле был обнаружен новый очаг коронавируса на складе компании Coupang в городе Пучхон в провинции Кёнгидо. Там заразились уже почти 100 человек, прирост зараженных в день в стране сначала подскочил до 79, а в пятницу составил 58 человек. При этом все новые случаи сосредоточены в Сеуле, Инчхоне и провинции Кёнгидо.
Крупные государственные учреждения культуры уже были закрыты более двух месяцев с конца февраля, так как южнокорейское правительство подняло уровень эпидемиологической тревоги до высшего уровня, но были вновь открыты с 6 мая после того, как правительство ослабило правила социального дистанцирования.
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