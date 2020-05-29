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Культура
2020-05-29T15:12
https://ria.ru/20200529/1572157395.html
Тарзан "нашел работу" после слов о нехватке денег
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РИА Новости

Тарзан "нашел работу" после слов о нехватке денег

10:12 29.05.2020 (обновлено: 15:12 29.05.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Сергей Глушко
Актер Сергей Глушко
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Российский актер, певец, бодибилдер и шоумен Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, в инстаграме ответил критикам на предложение найти работу.
На днях супруг певицы Наташи Королевой пожаловался, что пандемия коронавирусной инфекции ударила по семейному бюджету. По словам Глушко, артисты не имеют ни копейки, "в отличие от бабушек и дедушек".
Теперь шоумен выложил выложил фотографию, где он сидит на полу в переднике и платке, а в руках держит половую тряпку.
"Устроился на работу… по специальности. В половых-то делах я соображаю. Вытирайте ноги у входа! Оставьте грязь за порогом", — написал артист.
С жалобами на нехватку денег выступали и другие представители шоу-бизнеса. Так, продюсер Иосиф Пригожин заявил, что популярные артисты бедствуют из-за отмены выступлений. Из-за этого между ним и музыкантом Сергеем Шнуровым разгорелся конфликт.
Лидер группы "Ленинград" раскритиковал Пригожина, а продюсер заявил, что Шнуров не избежит "мужского разговора" и ему придется извиниться перед певицей Валерией, которую тот упоминал в своих стихах.
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КультураСергей Глушко (Тарзан)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияШоу-бизнесЛенинградИосиф ПригожинНаташа Королева (Наталия Порывай)
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