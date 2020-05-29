Эксперт рассказал, кто может поддержать указ Трампа о соцсетях

"Здесь мне кажется, главное - это реакция не столько президента, сколько пользователя соцсети на то, что его собственный контент частная компания позволяет себе регулировать. В этом смысле это стремление продемонстрировать, что если сама компания обладает правом и желанием воздействовать на рядового пользователя и выбирать его сообщения по тем или иным соображениям, то государство имеет право делать то же самое со всей соцсетью. Конечно, это вызовет какую-то критику и это уже вызывает, но нельзя сказать, что это действие уж совсем безумное. Оно вполне логично вытекает из политики соцсетей", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.