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2020-05-29T10:08
https://ria.ru/20200529/1572157164.html
Эксперт рассказал, кто может поддержать указ Трампа о соцсетях
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РИА Новости

Эксперт рассказал, кто может поддержать указ Трампа о соцсетях

10:08 29.05.2020
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Указ президента США Дональда Трампа о социальных сетях может быть встречен положительно теми пользователями соцсетей, которые регулярно сталкиваются с ограничением собственного контента, считает доцент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, политолог Борис Межуев.
Ранее Трамп подписал указ, который, по его словам, призван снять с соцсетей защиту от претензий по редактированию контента. Сервис микроблогов Twitter позже назвал указ президента о социальных сетях "реакционным и политически ангажированным".
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"Здесь мне кажется, главное - это реакция не столько президента, сколько пользователя соцсети на то, что его собственный контент частная компания позволяет себе регулировать. В этом смысле это стремление продемонстрировать, что если сама компания обладает правом и желанием воздействовать на рядового пользователя и выбирать его сообщения по тем или иным соображениям, то государство имеет право делать то же самое со всей соцсетью. Конечно, это вызовет какую-то критику и это уже вызывает, но нельзя сказать, что это действие уж совсем безумное. Оно вполне логично вытекает из политики соцсетей", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.
"Это как раз может быть даже встречено с некоторым пониманием, в том числе теми рядовыми пользователями соцсетей, которые неплохо относятся к американскому президенту, но регулярно сталкиваются с редакционной политикой соцсетей", - пояснил он.
Если бы такое решение Трампа было бы ничем не мотивировано, то можно было бы по-другому относиться к этому, сказал Межуев, но в данном случае "это не выглядит как стопроцентно необоснованное действие".
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"Это никак не повлияет на популярность или непопулярность американского президента в обществе. Я не думаю, что это сыграет какую-то серьезную роль. Он тут встал на защиту пользователя. Если вы так делаете, то и я буду так делать. Я не думаю, что, конечно, кто-то позволит себе высказаться публично в поддержку среди либерально настроенной части Twitter-аудитории, но я и не ожидаю волны возмущения", - подчеркнул он.
Ранее соцсеть Twitter обозначила одно из сообщений Трампа как содержащее неправду и разместила под ним предупредительный значок со ссылкой на статью, где говорится, что Трамп солгал. Трамп в ответ пригрозил строго регулировать или вовсе "закрыть" социальные сети, если они продолжат заглушать голоса консерваторов. Соцсети заявляют, что не подавляют чьи-либо точки зрения, хотя удаляют или блокируют контент, противоречащий их правилам.
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