В Киевской области задержали десять человек после конфликта со стрельбой

"Работники местной полиции оперативно отреагировали и уже за одну минуту прибыли на место происшествия, где задержали 10 человек с оружием… По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. Информация о пострадавших выясняется", - говорится в сообщении.