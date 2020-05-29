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2020-05-29T09:53
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В Киевской области задержали десять человек после конфликта со стрельбой
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РИА Новости

В Киевской области задержали десять человек после конфликта со стрельбой

09:53 29.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники украинской полиции
Сотрудники украинской полиции
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Сотрудники украинской полиции. Архивное фото
КИЕВ, 29 мая – РИА Новости. Конфликт со стрельбой произошел между легальными и нелегальными перевозчиками в Киевской области, полицейские задержали 10 человек, сообщила в пятницу пресс-служба Национальной полиции Украины.
По данным правоохранителей, в пятницу утром поступило сообщение о стрельбе в городе Бровары Киевской области. На место выехали правоохранители.
"Работники местной полиции оперативно отреагировали и уже за одну минуту прибыли на место происшествия, где задержали 10 человек с оружием… По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. Информация о пострадавших выясняется", - говорится в сообщении.
Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы. Полицейские на месте конфликта изъяли оружие, проводится осмотр места происшествия, устанавливаются другие участники, обстоятельства и причины инцидента.
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Ситуация на УкраинеБроварыКиевская областьУкраинастрельбаВ мире
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