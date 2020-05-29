На Украине число выявленных случаев COVID-19 выросло до 22 811

"За минувшие сутки заболели 429 человек, из них 66 детей и 66 медработников. Были госпитализированы 106 человек. Зафиксированы 10 летальных случаев. При этом выздоровели 495 человек", - сказал Степанов. Трансляция велась на Youtube-канале кабмина.