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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T09:55
https://ria.ru/20200529/1572155638.html
На Украине число выявленных случаев COVID-19 выросло до 22 811
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

На Украине число выявленных случаев COVID-19 выросло до 22 811

09:32 29.05.2020 (обновлено: 09:55 29.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 29 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 за сутки на Украине выросло на 429, до 22811 человек, умерли еще 10 человек, заявил в пятницу на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов.
"За минувшие сутки заболели 429 человек, из них 66 детей и 66 медработников. Были госпитализированы 106 человек. Зафиксированы 10 летальных случаев. При этом выздоровели 495 человек", - сказал Степанов. Трансляция велась на Youtube-канале кабмина.
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При этом больше всего случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки зарегистрированы в Черновицкой области - 58, Львовской области – 50 и в Киеве – 56.
В целом, по словам Степанова, за все время пандемии на Украине заболели 22811 людей, из них 1693 детей и 4411 медработников, всего выздоровели 8934 человек, число летальных случаев составило 679.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация на УкраинеУкраинаВ мире
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