На Украине число выявленных случаев COVID-19 выросло до 22 811

КИЕВ, 29 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 за сутки на Украине выросло на 429, до 22811 человек, умерли еще 10 человек, заявил в пятницу на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов.
"За минувшие сутки заболели 429 человек, из них 66 детей и 66 медработников. Были госпитализированы 106 человек. Зафиксированы 10 летальных случаев. При этом выздоровели 495 человек", - сказал Степанов. Трансляция велась на Youtube-канале кабмина.
При этом больше всего случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки зарегистрированы в Черновицкой области - 58, Львовской области – 50 и в Киеве – 56.
В целом, по словам Степанова, за все время пандемии на Украине заболели 22811 людей, из них 1693 детей и 4411 медработников, всего выздоровели 8934 человек, число летальных случаев составило 679.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.