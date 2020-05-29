Минтруд разработал особый порядок увольнения при пандемии

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Министерство труда и соцзащиты разработало проект постановления правительства, регламентирующий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день в условиях пандемии.
Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник в ведомстве и соответствующий документ.
Нововведения
В документе предлагается:
— запретить увольнять или отправлять сотрудника в простой по инициативе работодателя. В то же время ограничений на сокращение штата не прописано. Так, в этом случае в условиях пандемии уволить человека можно будет только на следующий рабочий день после завершения ограничительных мер, если двухмесячный срок уведомления работника истекает в период их действия;
— сократить с двух месяцев до двух недель срок уведомления работника об изменении по инициативе работодателя условий трудового договора и режима работы;
— увеличить разрешенный срок перевода сотрудника без его согласия на не указанную в трудовом договоре работу у того же работодателя с одного месяца до трех.
Для категорий работников, на которых не распространяется режим ограничительных мер, введение простоя происходит по действующему законодательству.
Поддержка населения
Президент России Владимир Путин 11 мая в четвертый раз выступил с обращением к гражданам и предложил новые меры поддержки экономики.
Так, для ИП, малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии, и социально ориентированных НКО полностью спишут налоги и страховые взносы за II квартал, кроме НДС.
С 1 июня запускается специальная кредитная программа поддержки занятости. Если компания сохранит около 90% сотрудников, весь кредит и проценты по новой программе спишут. При сохранении не ниже 80% спишут половину кредита и процентов по нему. Ставка по новым кредитам составит два процента, платить ежемесячно не надо.
Самозанятым в полном объеме вернут их налог на доход, уплаченный в 2019 году. Кроме того они получат так называемый налоговый капитал в размере одного МРОТ, за счет которого смогут в этом году проводить налоговые платежи, не отвлекая собственных средств.
Индивидуальным предпринимателям предоставят налоговый вычет в размере одного МРОТ на страховые взносы.
Увеличение выплат
Ранее Минтруд предложил втрое раза увеличить минимальное пособие по безработице — до 4,5 тысяч рублей.
Также ведомство выступило с идеей организовать общественные работы или временную занятость для оказавшихся под риском увольнения граждан.
Владимир Путин поддержал инициативу.
COVID-19
Всего в России зарегистрировали 379 051 случай заражения, 4142 человека умерли, 150 993 выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.