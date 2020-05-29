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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T10:32
https://ria.ru/20200529/1572155613.html
Минтруд разработал особый порядок увольнения при пандемии
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РИА Новости

Минтруд разработал особый порядок увольнения при пандемии

09:37 29.05.2020 (обновлено: 10:32 29.05.2020)
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© РИА Новости / Максим БогодвидТрудовая книжка
Трудовая книжка
© РИА Новости / Максим Богодвид
Трудовая книжка. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Министерство труда и соцзащиты разработало проект постановления правительства, регламентирующий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день в условиях пандемии.
Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник в ведомстве и соответствующий документ.

Нововведения

В документе предлагается:
— запретить увольнять или отправлять сотрудника в простой по инициативе работодателя. В то же время ограничений на сокращение штата не прописано. Так, в этом случае в условиях пандемии уволить человека можно будет только на следующий рабочий день после завершения ограничительных мер, если двухмесячный срок уведомления работника истекает в период их действия;
— сократить с двух месяцев до двух недель срок уведомления работника об изменении по инициативе работодателя условий трудового договора и режима работы;
— увеличить разрешенный срок перевода сотрудника без его согласия на не указанную в трудовом договоре работу у того же работодателя с одного месяца до трех.
Для категорий работников, на которых не распространяется режим ограничительных мер, введение простоя происходит по действующему законодательству.
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Поддержка населения

Президент России Владимир Путин 11 мая в четвертый раз выступил с обращением к гражданам и предложил новые меры поддержки экономики.
Так, для ИП, малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии, и социально ориентированных НКО полностью спишут налоги и страховые взносы за II квартал, кроме НДС.
С 1 июня запускается специальная кредитная программа поддержки занятости. Если компания сохранит около 90% сотрудников, весь кредит и проценты по новой программе спишут. При сохранении не ниже 80% спишут половину кредита и процентов по нему. Ставка по новым кредитам составит два процента, платить ежемесячно не надо.
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Самозанятым в полном объеме вернут их налог на доход, уплаченный в 2019 году. Кроме того они получат так называемый налоговый капитал в размере одного МРОТ, за счет которого смогут в этом году проводить налоговые платежи, не отвлекая собственных средств.
Индивидуальным предпринимателям предоставят налоговый вычет в размере одного МРОТ на страховые взносы.

Увеличение выплат

Ранее Минтруд предложил втрое раза увеличить минимальное пособие по безработице — до 4,5 тысяч рублей.
Также ведомство выступило с идеей организовать общественные работы или временную занятость для оказавшихся под риском увольнения граждан.
Владимир Путин поддержал инициативу.
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COVID-19

Всего в России зарегистрировали 379 051 случай заражения, 4142 человека умерли, 150 993 выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Популярные комментарии
Я в шоке от этого государства. Ухи наелись что ли? У работодатели печатного деньги станка нет!
29 мая, 10:43
Vladimir Babaev
2440304
Мы бы еще поняли если Минтруд разработал порядок трудоустройства граждан во время пандемии,тогда это действительно МИН труд . А так какой это к шутам "Мин труд",
29 мая, 11:53
Cт Прапор СССР
2900101
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