Минтруд разработал особый порядок увольнения при пандемии

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. разработало проект постановления правительства, регламентирующий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день в условиях Министерство труда и соцзащиты разработало проект постановления правительства, регламентирующий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день в условиях пандемии

Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник в ведомстве и соответствующий документ.

Нововведения

В документе предлагается:

— запретить увольнять или отправлять сотрудника в простой по инициативе работодателя. В то же время ограничений на сокращение штата не прописано. Так, в этом случае в условиях пандемии уволить человека можно будет только на следующий рабочий день после завершения ограничительных мер, если двухмесячный срок уведомления работника истекает в период их действия;

— сократить с двух месяцев до двух недель срок уведомления работника об изменении по инициативе работодателя условий трудового договора и режима работы;

— увеличить разрешенный срок перевода сотрудника без его согласия на не указанную в трудовом договоре работу у того же работодателя с одного месяца до трех.

Для категорий работников, на которых не распространяется режим ограничительных мер, введение простоя происходит по действующему законодательству.

Поддержка населения

Президент России Владимир Путин 11 мая в четвертый раз выступил с обращением к гражданам и предложил новые меры поддержки экономики.

Так, для ИП, малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии, и социально ориентированных НКО полностью спишут налоги и страховые взносы за II квартал, кроме НДС.

С 1 июня запускается специальная кредитная программа поддержки занятости. Если компания сохранит около 90% сотрудников, весь кредит и проценты по новой программе спишут. При сохранении не ниже 80% спишут половину кредита и процентов по нему. Ставка по новым кредитам составит два процента, платить ежемесячно не надо.

Самозанятым в полном объеме вернут их налог на доход, уплаченный в 2019 году. Кроме того они получат так называемый налоговый капитал в размере одного МРОТ, за счет которого смогут в этом году проводить налоговые платежи, не отвлекая собственных средств.

Индивидуальным предпринимателям предоставят налоговый вычет в размере одного МРОТ на страховые взносы.

Увеличение выплат

Ранее Минтруд предложил втрое раза увеличить минимальное пособие по безработице — до 4,5 тысяч рублей.

Также ведомство выступило с идеей организовать общественные работы или временную занятость для оказавшихся под риском увольнения граждан.

Владимир Путин поддержал инициативу.

COVID-19

Всего в России зарегистрировали 379 051 случай заражения, 4142 человека умерли, 150 993 выздоровели.