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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T09:25
https://ria.ru/20200529/1572154558.html
Рейс с 25 россиянами вылетел из Ташкента в Петербург
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РИА Новости

Рейс с 25 россиянами вылетел из Ташкента в Петербург

09:08 29.05.2020 (обновлено: 09:25 29.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 757-231 авиакомпании "Uzbekistan Airways"
Самолет Boeing 757-231 авиакомпании Uzbekistan Airways
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолет Boeing 757-231 авиакомпании "Uzbekistan Airways". Архивное фото
ТАШКЕНТ, 29 мая - РИА Новости. Рейс авиакомпании Uzbekistan Airways с 25 россиянами на борту вылетел из Ташкента в Санкт-Петербург, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в Узбекистане.
Власти Узбекистана с 16 марта приостановили транспортное пассажирское сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников были организованы чартеры на родину. Однако с 30 марта в стране были закрыты все аэропорты и полностью остановлено авиасообщение, были приостановлены также спецрейсы. С 8 мая спецрейсы были возобновлены.
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"Специальный рейс Uzbekistan Airways вылетел 29 мая из Ташкента в Санкт-Петербург в 10.46 (8.46 мск). На борту – 25 граждан России и три иностранных гражданина", - сообщил агентству представитель российской дипмиссии.
С 16 мая Uzbekistan Airways и "Уральские авиалинии" уже доставили более 500 россиян в Ростов-на-Дону, Казань, Новосибирск, Москву и Санкт-Петербург.
По данным посольства РФ, к настоящему моменту чартерными авиарейсами на родину были вывезены более 2,8 тысячи россиян. В марте чартеры "Аэрофлота" и Uzbekistan Airways летали в Москву, Екатеринбург, Новосибирск и Санкт-Петербург.
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Министерство транспорта Узбекистана в конце мая - начале июня организует еще 13 чартерных авиарейсов для вывоза граждан республики из России. Также планируется, что на этих рейсах домой смогут вернуться и граждане РФ, остающиеся в Узбекистане.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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