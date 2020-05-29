Рейс с 25 россиянами вылетел из Ташкента в Петербург

ТАШКЕНТ, 29 мая - РИА Новости. Рейс авиакомпании Uzbekistan Airways с 25 россиянами на борту вылетел из Рейс авиакомпании Uzbekistan Airways с 25 россиянами на борту вылетел из Ташкента Санкт-Петербург , сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в Узбекистане.

Власти Узбекистана с 16 марта приостановили транспортное пассажирское сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников были организованы чартеры на родину. Однако с 30 марта в стране были закрыты все аэропорты и полностью остановлено авиасообщение, были приостановлены также спецрейсы. С 8 мая спецрейсы были возобновлены.

"Специальный рейс Uzbekistan Airways вылетел 29 мая из Ташкента в Санкт-Петербург в 10.46 (8.46 мск). На борту – 25 граждан России и три иностранных гражданина", - сообщил агентству представитель российской дипмиссии.

По данным посольства РФ, к настоящему моменту чартерными авиарейсами на родину были вывезены более 2,8 тысячи россиян. В марте чартеры " Аэрофлота " и Uzbekistan Airways летали в Москву, Екатеринбург , Новосибирск и Санкт-Петербург.

Министерство транспорта Узбекистана в конце мая - начале июня организует еще 13 чартерных авиарейсов для вывоза граждан республики из России. Также планируется, что на этих рейсах домой смогут вернуться и граждане РФ, остающиеся в Узбекистане.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.