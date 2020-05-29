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2020-05-29T09:00
https://ria.ru/20200529/1572154311.html
В Боливии в третий раз за полгода сменился министр здравоохранения
https://cdn25.img.ria.ru/images/156215/98/1562159846_0:213:2048:1365_1036x0_80_0_0_00b2e0778bbcab92744050fc788cb1d5.jpg
РИА Новости

В Боливии в третий раз за полгода сменился министр здравоохранения

09:00 29.05.2020
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CC BY 2.0 / galeria_miradas / PotosiБоливия
Боливия
CC BY 2.0 / galeria_miradas / Potosi
Боливия. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Временный президент Боливии Жанин Аньес назначила на пост министра здравоохранения страны Эйди Року, ранее занимавшую пост заместителя министра, это уже третья смена главы боливийского минздрава почти за полгода.

"Сегодня я назначила министром здравоохранения доктора Эйди Року, которая до сегодняшнего для была исполняющим обязанности главы минздрава. Я попросила ее реорганизовать систему здравоохранения с учетом прозрачности и приверженности. Я уверена, что она сделает большую работу. Поздравляю Эйди. Я в Вас верю", - написала Аньес в Twitter.

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Ранее пост министра здравоохранения Боливии занимал Марсело Навахо, который был задержан и смещен с поста по делу о коррупции при закупке испанских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Позднее суд вынес решение о его предварительном заключении под стражу сроком на три месяца.
Скандал вокруг аппаратов ИВЛ разразился на следующий день после их прибытия в страну, когда медики заявили, что оборудование не соответствует требованиям Всемирной организации здравоохранения и непригодно для использования в реанимации. Помимо этого стало известно, что правительство Боливии заплатило более 27 тысяч долларов за каждый из 170 аппаратов. Это вызвало протесты среди местного населения, включая университеты, которые ранее предлагали производить оборудование в среднем по цене в 1 тысячу долларов.
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До Навахо минздрав Боливии возглавлял Анибал Крус. Он подал в отставку в начале апреля в разгар эпидемии COVID-19. Как тогда сообщила Аньес, Крус, назначенный министром здравоохранения в ноябре прошлого года, ушел с поста по личным причинам.
В Боливии зарегистрировано 8387 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 738 человек, 293 скончались. Ранее сообщалось, что карантин из-за коронавируса в Боливии продлен до 30 июня, границы останутся закрытыми.
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