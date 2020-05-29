В Новосибирской области выявили более ста новых случаев COVID-19

НОВОСИБИРСК, 29 мая – РИА Новости. Более 100 новых случаев заражения коронавирусом за сутки впервые выявлено в Новосибирской области, выписано 62 человека, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

"По данным оперативного штаба на утро 29 мая, в Новосибирской области за сутки зафиксировано 103 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. 62 пациента выписаны после отрицательных результатов контрольных тестов", - говорится в сообщении.

Власти констатируют, что всего в регионе зарегистрировано 2596 случаев COVID-19, в том числе инфицированы 157 детей. 1017 человек выздоровели, 31 пациент скончался.

"В отделениях реанимации сегодня находятся 62 человека. На ИВЛ – 18 пациентов", - сообщает штаб.

В детскую больницу №3 госпитализированы 65 детей с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1604. Также 160 пациентов с подозрением на коронавирус и уже с подтвержденным диагнозом госпитализированы в районные больницы Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима, Чулыма и Каргата.

Всего в Новосибирской области проведено 107,5 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остается 2631 житель региона, 16 671 человек снят с наблюдения.

Ранее министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов заявлял журналистам, что регистрируемый в Новосибирской области в последние дни рост числа инфицированных коронавирусом не является чем-то критичным, а лишь результат хорошей работы по выявлению заболевших.