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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T08:43
https://ria.ru/20200529/1572153853.html
В Новосибирской области выявили более ста новых случаев COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337711_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_b1d521992253fc4ef75ca4ee92b39b59.jpg
РИА Новости

В Новосибирской области выявили более ста новых случаев COVID-19

08:43 29.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой помощи
Медик выходит из машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой помощи. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 29 мая – РИА Новости. Более 100 новых случаев заражения коронавирусом за сутки впервые выявлено в Новосибирской области, выписано 62 человека, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба на утро 29 мая, в Новосибирской области за сутки зафиксировано 103 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. 62 пациента выписаны после отрицательных результатов контрольных тестов", - говорится в сообщении.
Новосибирск
Вчера, 09:41Распространение нового коронавируса
В Новосибирской области продлили ограничения из-за COVID-19
Власти констатируют, что всего в регионе зарегистрировано 2596 случаев COVID-19, в том числе инфицированы 157 детей. 1017 человек выздоровели, 31 пациент скончался.
"В отделениях реанимации сегодня находятся 62 человека. На ИВЛ – 18 пациентов", - сообщает штаб.
В детскую больницу №3 госпитализированы 65 детей с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1604. Также 160 пациентов с подозрением на коронавирус и уже с подтвержденным диагнозом госпитализированы в районные больницы Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима, Чулыма и Каргата.
Овощи
26 мая, 13:13Распространение нового коронавируса
В Новосибирске разрешили возобновить работу продовольственным рынкам
Всего в Новосибирской области проведено 107,5 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остается 2631 житель региона, 16 671 человек снят с наблюдения.
Ранее министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов заявлял журналистам, что регистрируемый в Новосибирской области в последние дни рост числа инфицированных коронавирусом не является чем-то критичным, а лишь результат хорошей работы по выявлению заболевших.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
020200
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НовосибирскИскитимНовосибирская областьОбщество
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