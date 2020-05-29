Кузнецова и СФ готовят проект о правовом положении многодетных семей

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова вместе с Советом Федерации и другими ведомствами работает над законопроектом "О правовом положении многодетных семей в Российской Федерации", который предлагает закрепить правовой статус многодетной семьи, введение единого понятия и определение полномочий органов власти по осуществлению гарантий прав многодетных, следует из доклада о деятельности уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребёнка.
"С целью создания благоприятных условий для многодетной семьи в РФ уполномоченным совместно с Советом Федерации … заинтересованными ведомствами, представителями общественности ведётся работа над проектом федерального закона "О правовом положении многодетных семей в Российской Федерации". Практическими результатами принятия указанного закона должно стать установление правового статуса многодетной семьи, включая введение единого на всей территории страны понятия многодетной семьи, учёт информации о многодетных семьях в Федеральном реестре многодетных семей и о мерах социальной поддержки, определение полномочий органов власти по осуществлению гарантий прав многодетных семей в Российской Федерации", - говорится в докладе.
Это, по словам уполномоченного, приведет к значительному улучшению демографической ситуации, качества жизни многодетных семей, созданию им равных условий социальной комфортности во всех субъектах РФ, а также повышению престижа многодетной семьи.