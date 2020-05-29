Кузнецова и СФ готовят проект о правовом положении многодетных семей

"С целью создания благоприятных условий для многодетной семьи в РФ уполномоченным совместно с Советом Федерации … заинтересованными ведомствами, представителями общественности ведётся работа над проектом федерального закона "О правовом положении многодетных семей в Российской Федерации". Практическими результатами принятия указанного закона должно стать установление правового статуса многодетной семьи, включая введение единого на всей территории страны понятия многодетной семьи, учёт информации о многодетных семьях в Федеральном реестре многодетных семей и о мерах социальной поддержки, определение полномочий органов власти по осуществлению гарантий прав многодетных семей в Российской Федерации", - говорится в докладе.