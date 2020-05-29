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2020-05-29T07:15
https://ria.ru/20200529/1572152091.html
Кузнецова и СФ готовят проект о правовом положении многодетных семей
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РИА Новости

Кузнецова и СФ готовят проект о правовом положении многодетных семей

07:15 29.05.2020
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© Фото : Е. ПрокофьеваУполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
© Фото : Е. Прокофьева
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова вместе с Советом Федерации и другими ведомствами работает над законопроектом "О правовом положении многодетных семей в Российской Федерации", который предлагает закрепить правовой статус многодетной семьи, введение единого понятия и определение полномочий органов власти по осуществлению гарантий прав многодетных, следует из доклада о деятельности уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребёнка.
"С целью создания благоприятных условий для многодетной семьи в РФ уполномоченным совместно с Советом Федерации … заинтересованными ведомствами, представителями общественности ведётся работа над проектом федерального закона "О правовом положении многодетных семей в Российской Федерации". Практическими результатами принятия указанного закона должно стать установление правового статуса многодетной семьи, включая введение единого на всей территории страны понятия многодетной семьи, учёт информации о многодетных семьях в Федеральном реестре многодетных семей и о мерах социальной поддержки, определение полномочий органов власти по осуществлению гарантий прав многодетных семей в Российской Федерации", - говорится в докладе.
Это, по словам уполномоченного, приведет к значительному улучшению демографической ситуации, качества жизни многодетных семей, созданию им равных условий социальной комфортности во всех субъектах РФ, а также повышению престижа многодетной семьи.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
06:29
Кузнецова: защиту права ребенка на жизнь необходимо дополнить
104613412
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РоссияАнна КузнецоваСовет Федерации РФОбщество
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