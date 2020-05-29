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2020-05-29T06:47
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Кузнецова выступает за бессрочный надзор за педофилами
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РИА Новости

Кузнецова выступает за бессрочный надзор за педофилами

06:47 29.05.2020
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© РИА Новости / Алексей КуденкоУполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Необходимо установить бессрочный административный надзор за педофилами после их освобождения из мест лишения свободы, считает уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
В ежегодном докладе о деятельности детского омбудсмена сообщается, что в ряде стран - в Польше, Австралии, Казахстане, США - уже созданы электронные ресурсы, позволяющие получить информацию о лицах, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
"Уполномоченный полагает, что решение вопросов о создании аналогичного интернет-ресурса в РФ, бессрочном ("пожизненном") административном надзоре за лицами, совершившими преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних, освобожденными из мест лишения свободы, с использованием электронных следящих устройств ("браслетов") будут способствовать защите несовершеннолетних не только от посягательств на их половую неприкосновенность, но преступлений иного характера, например, похищения детей", - говорится в докладе.
Также упоминается, что на рассмотрении в Госдуме с 2016 года находился соответствующий проект закона. Однако в ноябре 2018 года он был снят с рассмотрения.
"Хотя создание общедоступных реестров или баз данных не является чем-то новым. Например, на сайте ФССП России размещена база должников по исполнительным производствам и любой желающий может получить сведения, введя лишь фамилию, имя, отчество интересующего его лица", - отмечается в тексте доклада.
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Анна КузнецоваГосдума РФФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)ПольшаСШАКазахстанОбщество
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