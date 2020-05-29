Кузнецова выступает за бессрочный надзор за педофилами

"Уполномоченный полагает, что решение вопросов о создании аналогичного интернет-ресурса в РФ, бессрочном ("пожизненном") административном надзоре за лицами, совершившими преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних, освобожденными из мест лишения свободы, с использованием электронных следящих устройств ("браслетов") будут способствовать защите несовершеннолетних не только от посягательств на их половую неприкосновенность, но преступлений иного характера, например, похищения детей", - говорится в докладе.