В России число обращений к детскому омбудсмену в 2019 году выросло на 27%

"Количество обращений граждан, поступивших в адрес уполномоченного в 2019 году по сравнению с 2018 годом, увеличилось на 27,2%. При этом отмечен рост на 54,0% числа обращений, поступивших по электронной почте, что способствовало не только оперативному информированию о нарушениях прав ребёнка, но и незамедлительному принятию мер для их восстановления. На 28,2% выросло число граждан, принятых на личном приёме уполномоченным и сотрудниками его аппарата", - сообщается в докладе.