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2020-05-29T06:32
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В России число обращений к детскому омбудсмену в 2019 году выросло на 27%
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РИА Новости

В России число обращений к детскому омбудсмену в 2019 году выросло на 27%

06:32 29.05.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловУполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Число обращений к уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой выросло на 27,2% в 2019 году, а число принятых на личном приеме граждан выросло на 28,2%, говорится в ежегодном докладе о деятельности омбудсмена.
"Количество обращений граждан, поступивших в адрес уполномоченного в 2019 году по сравнению с 2018 годом, увеличилось на 27,2%. При этом отмечен рост на 54,0% числа обращений, поступивших по электронной почте, что способствовало не только оперативному информированию о нарушениях прав ребёнка, но и незамедлительному принятию мер для их восстановления. На 28,2% выросло число граждан, принятых на личном приёме уполномоченным и сотрудниками его аппарата", - сообщается в докладе.
Чаще всего к омбудсмену традиционно обращаются родители - количество обращений от них увеличилось в 2019 году на 18,6%. На 6,7% выросло число обращений от многодетных семей. Кроме того, на 7,1% увеличилось количество обращений от лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, и от их родителей.
Регулярно в адрес уполномоченного обращаются бабушки, дедушки, тети, дяди ребенка. В основном они сообщают о нарушениях прав несовершеннолетних, что помогает вовремя оказать необходимую помощь. Число таких обращений в 2019 году выросло на 22,9%. На 3,1% выросло число обращений от лиц, усыновивших детей, дополняется в сообщении.
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Количество коллективных обращений в защиту прав несовершеннолетних выросло на 8,9 %, в их числе реализация прав несовершеннолетних в сфере образования и охраны здоровья. Кроме того, к детскому омбудсмену обращаются общественные организации, включая фонды. Число таких обращений увеличилось на 27,0 %. Депутаты Госдумы в 2019 году направили Кузнецовой 91 обращение граждан в защиту прав несовершеннолетних, говорится в докладе.
Самую малочисленную категорию заявителей составляют сами дети. Несмотря на сокращение числа обращений от несовершеннолетних на 26,1%, они являются значимыми, так как "затрагивают серьёзные вопросы, касающиеся семейных отношений и образования", отмечается в сообщении.
В докладе уточняется, что обращения поступали из всех субъектов РФ, но больше всего из Москвы (20,5 %), Московской области (9,1 %), Краснодарского края (5,0 %), Приморского края (2,8 %), Санкт-Петербурга (2,8%), Ростовской области (2,2%), Свердловской области (2,2 %), Красноярского края (1,6 %), Башкирии (1,6 %), Челябинской области (1,5%).
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