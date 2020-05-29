В Южной Корее за сутки выявили 58 случаев COVID-19

СЕУЛ, 29 мая – РИА Новости. В Южной Корее выявили 58 случаев COVID-19 за сутки, большинство из них локальные, общее число инфицированных выросло до 11 402, выздоровели 10 363, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Днем ранее в Южной Корее был зафиксирован необычно высокий прирост в 79 новых случаев коронавируса, многие из которых относились к локальным коллективным заражениям. С начала апреля число новых зараженных за сутки в Южной Корее постепенно снизилось до 10-20 случаев в день, 6 мая это число опускалось до двух.

По данным KCDC на 00.00 пятницы (18.00 четверга мск), 55 из новых случаев имеют локальное происхождение, все они зарегистрированы в центральной части страны. Три случая завезены из-за границы. Географически по 20 случаев зафиксированы в Сеуле и провинции Кёнгидо , еще 18 в Инчхоне

Число заражений, связанных с распространением в начале мая коронавируса в ночных клубах и барах популярного района Сеула Итхэвон, составляет 266. Власти связались уже с 83% от всех установленных посетителей клубов.

Не менее 97 человек заразились в результате распространения вируса на складе компании Coupang в городе Пучхон в провинции Кёнгидо, где плохо соблюдали меры профилактики. Сейчас 4159 сотрудников и посетителей склада находятся на домашнем карантине, к пятнице должна завершиться их проверка на коронавирус. Их родственникам, учащимся или работающим в образовательных учреждениях, запрещено идти на работу или на уроки. Если они уже посетили школу, ту закрывают на проверку.

Зафиксированы также и другие небольшие коллективные очаги COVID-19 в ряде церквей и больниц. Не менее восьми человек заразились в колл-центре страховой компании KB Life , где 26 мая обнаружили первого зараженного. Всех работников отправили на карантин и проверяют на наличие коронавируса.

За минувшие сутки из больниц выписаны 23 человека, общее число выздоровевших выросло до 10 363, что составляет 90,9%. Число жертв не изменилось и составляет 269. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже более 850 тысяч человек.

Более 5,2 тысячи человек (45,9%) среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере, 1235 случаев завезли из-за границы, из них 87,8% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 529 зараженных.

По данным Центрального штаба по ликвидации чрезвычайных происшествий, 30% зараженных коронавирусом болеют без симптомов, что также приводит к незаметному распространению вируса, остановить которое власти не могут.

Жителей призывают "не терять бдительности", особенно учитывая, что со среды во многих школах к занятиям с посещением приступили ученики третьего года средней школы, первого и второго классов младшей школы, а также детских садов. Во многих городах из-за появления зараженных коронавирусом в образовательных учреждениях дату начала занятий отложили или призывают отложить. Ранее к учебе уже вернулись третьи классы старшей школы.

"Мы усилим меры профилактики вируса, но посещение школ обеспечивает право учеников на образование, поэтому оно продолжится. Чтобы учащиеся по расписанию вернулись к занятиям с посещением, не только правительство, но и все граждане должны все тщательно проверять и выполнять меры профилактики коронавируса", - заявил в пятницу премьер-министр страны Чон Се Гюн