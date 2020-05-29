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Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
2020-05-29T10:10
https://ria.ru/20200529/1572150970.html
Ученый рассказал, для чего нужны новые пробы грунта Луны
https://cdn25.img.ria.ru/images/152154/87/1521548776_0:0:3073:1730_1036x0_80_0_0_37a9b04045b67f4d257fb8e10ada6fa5.jpg
РИА Новости

Ученый рассказал, для чего нужны новые пробы грунта Луны

05:16 29.05.2020 (обновлено: 10:10 29.05.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЛуна и самолет на закате
Луна и самолет на закате
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Луна и самолет на закате. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Российским ученым необходимо восемь-десять проб грунта из разных районов Луны, чтобы точно установить историю происхождения естественного спутника Земли, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта.
По его словам, в мире сейчас распространены две модели образования Луны: предложенная американцами гипотеза столкновения с Землей другого небесного тела и российская гипотеза о параллельном происхождении Луны и Земли.

"Все прекрасно понимают, что без доставки лунного грунта из различных районов Луны ни ту, ни другую гипотезу подтвердить нельзя. Нужен лунный грунт из материковых и морских районов, из наиболее древних районов Луны, чтобы детально исследовать минеральный, химический состав, и, конечно, прежде всего изотопный состав радионуклидов. Эти районы более-менее определены. Это восемь-десять районов. Для Луны этого будет достаточно", — сказал Слюта.

Одна из проб грунта, рассчитывает ученый, будет доставлена с помощью российской лунной станции "Луна-28". Исследовать грунт с необходимой точностью на самой Луне невозможно, требуется его доставка в наземные лаборатории, отметил он.

"На месте точные анализы не делаются. Изучение изотопного состава — это очень чувствительный анализ. Только подготовка к нему занимает несколько месяцев", — сказал Слюта.

По его словам, гипотеза столкновения с Землей другого небесного тела хорошо моделирует образование Луны, но не объясняет разницу составов вещества двух тел. А гипотеза совместного образования имеет свои пробелы, но более согласована с точки зрения состава вещества Луны и Земли. "Последние данные подтверждают нашу гипотезу", — сказал Слюта.
Ученый напомнил, что изначально идея совместного образования Земли и Луны была выдвинута сыном Чарльза Дарвина еще в начале XX века. Однако современные ученые по-другому представляют сам процесс образования планеты и ее спутника.
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Обсудить 25
Хочу стать космонавтомЛунаКосмос - РИА НаукаРоссийская академия наук
Популярные комментарии
А зачем "сглаживать" там, где этого можно не делать? Да и подход к науке у американской и у росскийской школ разные. Первые любят мультики и различные "моделирования", а вторые анализ фактов и выводы на основании их.
29 мая, 10:01
ЕНЕша Нанасов
1711007
Уже и здесь поделили на Американскую и Российскую версию происхождения Луны. Что нельзя было написать, что часть ученых думают так, а другая иначе.
29 мая, 09:50
gosp2001
1023016
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