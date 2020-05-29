Ученый рассказал, для чего нужны новые пробы грунта Луны

"Все прекрасно понимают, что без доставки лунного грунта из различных районов Луны ни ту, ни другую гипотезу подтвердить нельзя. Нужен лунный грунт из материковых и морских районов, из наиболее древних районов Луны, чтобы детально исследовать минеральный, химический состав, и, конечно, прежде всего изотопный состав радионуклидов. Эти районы более-менее определены. Это восемь-десять районов. Для Луны этого будет достаточно", — сказал Слюта.