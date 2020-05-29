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2020-05-29T17:45
https://ria.ru/20200529/1572150656.html
Twitter назвал указ Трампа о соцсетях реакционным и политизированным
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РИА Новости

Twitter назвал указ Трампа о соцсетях реакционным и политизированным

04:44 29.05.2020 (обновлено: 17:45 29.05.2020)
4551
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Сервис микроблогов Twitter назвал указ президента США Дональда Трампа о социальных сетях "реакционным и политически ангажированным".
Ранее Трамп подписал указ, который, по его словам, призван снять с соцсетей защиту от претензий по редактированию контента.

"Этот исполнительный указ является реакционным и политизированным подходом к основному закону (регулирующему отрасль. — Прим. ред.). Секция 230 защищает американские инновации и свободу выражения, она опирается на фундамент демократических ценностей. Односторонние попытки ее подрыва угрожают будущему онлайновых высказываний и свободе интернета", — говорится в заявлении.

В своем заявлении Twitter ссылается на секцию 230 американского акта о благопристойности при телекоммуникациях 1996 года, которая гарантирует, что провайдер интерактивного компьютерного сервиса не может рассматриваться как издатель или самостоятельный источник информации, предоставленной третьим лицом.
С похожим, но более сдержанным заявлением, также содержащим ссылку на секцию 230, выступила представитель Facebook Лиз Буржуа.
Ранее соцсеть Twitter обозначила одно из сообщений Трампа как содержащее неправду и разместила под ним предупредительный значок со ссылкой на статью, где говорится, что Трамп солгал. Трамп в ответ пригрозил строго регулировать или вовсе "закрыть" социальные сети, если они продолжат заглушать голоса консерваторов. Соцсети заявляют, что не подавляют чьи-либо точки зрения, хотя удаляют или блокируют контент, противоречащий их правилам.
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239820214
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Дональд ТрампСШАTwitterВ мире
Популярные комментарии
пора твитеру вообще блокировать все высказывания трампа тк они противоречат действительности.
29 мая, 07:25
пппавел попов
1200010
Как этот "Twitter" может так говорить о самом демократичном президенте, они хотят "закрыться"???
29 мая, 07:56
Константин Иванов
390001
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