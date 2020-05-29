Twitter назвал указ Трампа о соцсетях реакционным и политизированным

Президент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Сервис микроблогов Сервис микроблогов Twitter назвал указ президента США Дональда Трампа о социальных сетях "реакционным и политически ангажированным".

Ранее Трамп подписал указ, который, по его словам, призван снять с соцсетей защиту от претензий по редактированию контента.

"Этот исполнительный указ является реакционным и политизированным подходом к основному закону (регулирующему отрасль. — Прим. ред.). Секция 230 защищает американские инновации и свободу выражения, она опирается на фундамент демократических ценностей. Односторонние попытки ее подрыва угрожают будущему онлайновых высказываний и свободе интернета", — говорится в заявлении.

В своем заявлении Twitter ссылается на секцию 230 американского акта о благопристойности при телекоммуникациях 1996 года, которая гарантирует, что провайдер интерактивного компьютерного сервиса не может рассматриваться как издатель или самостоятельный источник информации, предоставленной третьим лицом.

С похожим, но более сдержанным заявлением, также содержащим ссылку на секцию 230, выступила представитель Facebook Лиз Буржуа.