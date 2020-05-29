В Госдуме дали прогноз по срокам открытия пляжей

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Пляжи почти по всей России, предположительно, могут начать открывать уже 1 июля, заявил глава комитета Пляжи почти по всей России, предположительно, могут начать открывать уже 1 июля, заявил глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев в интервью " Парламентской газете ".

Депутат подчеркнул, что туристический сезон в стране состоится "несмотря ни на что".

"Хотя нам придется смириться с определенными ограничениями и сдвигом во времени. В каждом регионе решение об открытии пляжей и курортных объектов будет приниматься, исходя из эпидемиологической обстановки", — уточнил он.

Парламентарий добавил, что полеты за границу пока небезопасны. Также, по его мнению, туристическая отрасль России оздоровится, если люди предпочтут внутренний туризм внешнему.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что власти нацелены на безопасный контролируемый запуск внутреннего туризма в России в первой половине лета. По его словам, уже с 1 июня правительство "системно и аккуратно" начнет снимать ограничения с этой сферы. На первом этапе откроют санатории с медицинской лицензией, параллельно с этим идет работа над созданием правил для открытия отелей, курортов, пляжей и круизов.