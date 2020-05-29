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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T11:57
https://ria.ru/20200529/1572150189.html
В Госдуме дали прогноз по срокам открытия пляжей
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РИА Новости

В Госдуме дали прогноз по срокам открытия пляжей

03:53 29.05.2020 (обновлено: 11:57 29.05.2020)
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкПляж "Чайка-1" в Сочи
Пляж Чайка-1 в Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Пляжи почти по всей России, предположительно, могут начать открывать уже 1 июля, заявил глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев в интервью "Парламентской газете".
Депутат подчеркнул, что туристический сезон в стране состоится "несмотря ни на что".
"Хотя нам придется смириться с определенными ограничениями и сдвигом во времени. В каждом регионе решение об открытии пляжей и курортных объектов будет приниматься, исходя из эпидемиологической обстановки", — уточнил он.
Парламентарий добавил, что полеты за границу пока небезопасны. Также, по его мнению, туристическая отрасль России оздоровится, если люди предпочтут внутренний туризм внешнему.
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Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что власти нацелены на безопасный контролируемый запуск внутреннего туризма в России в первой половине лета. По его словам, уже с 1 июня правительство "системно и аккуратно" начнет снимать ограничения с этой сферы. На первом этапе откроют санатории с медицинской лицензией, параллельно с этим идет работа над созданием правил для открытия отелей, курортов, пляжей и круизов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияДмитрий ЧернышенкоНовости - ТуризмМихаил ДегтяревГосдума РФОбщество
Популярные комментарии
Интересно бы узнать, где отдыхал последние годы данный "слуга народа".Или он за границей не отдыхает, а живет.
29 мая, 09:13
Игорь Семыкин
5241020
Оздоровится отрасль туристическая,,,, конечно ведь отдыхать у нас дороже чем за бугром
29 мая, 08:59
gulieva.19891985
4531212
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