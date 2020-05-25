В правительстве рассказали о безопасном запуске внутреннего туризма

Он отметил, что правительство направляет финансовые и управленческие усилия на создание безопасного отдыха для наших граждан в России.

"Для нас, конечно, приоритет - это безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в первой половине лета. С 1 июня правительство системно и аккуратно начнет снимать ограничения", - отметил Чернышенко.

Он добавил, что на первом этапе будут открыты санатории с медицинской лицензией. "На первом этапе будут открыты санатории с медицинской лицензией, параллельно с этим правительство работает над правилами для дальнейшего открытия туристической отрасли - отели, курорты, пляжи, круизы и так далее", - сказал вице-премьер.