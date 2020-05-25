Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-05-25T17:30
https://ria.ru/20200525/1571968518.html
В правительстве рассказали о безопасном запуске внутреннего туризма
https://cdn24.img.ria.ru/images/155273/28/1552732880_0:272:3158:2048_1036x0_80_0_0_3d79cdcbe0b7c16ff828701583488ada.jpg
РИА Новости

В правительстве рассказали о безопасном запуске внутреннего туризма

17:28 25.05.2020 (обновлено: 17:30 25.05.2020)
643
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкНабережная города Ялты в Крыму
Набережная города Ялты в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Набережная города Ялты в Крыму. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Приоритетом властей является безопасный контролируемый запуск внутреннего туризма в России в первой половине лета, сообщил на брифинге в понедельник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Он отметил, что правительство направляет финансовые и управленческие усилия на создание безопасного отдыха для наших граждан в России.
"Для нас, конечно, приоритет - это безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в первой половине лета. С 1 июня правительство системно и аккуратно начнет снимать ограничения", - отметил Чернышенко.
Он добавил, что на первом этапе будут открыты санатории с медицинской лицензией. "На первом этапе будут открыты санатории с медицинской лицензией, параллельно с этим правительство работает над правилами для дальнейшего открытия туристической отрасли - отели, курорты, пляжи, круизы и так далее", - сказал вице-премьер.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пассажирский самолет в небе
Вчера, 17:22Распространение нового коронавируса
Вице-премьер Чернышенко оценил потери туризма от коронавируса
500024
Обсудить 1
ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий ЧернышенкоНовости - Туризм
Рекомендуем
Дмитрий Чернышенко
В правительстве заявили об отсутствии предпосылок для выездного туризма
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Попова рассказала о требованиях к организации отдыха
Пассажирский самолет в небе
Вице-премьер Чернышенко оценил потери туризма от коронавируса
Санаторий РЖД Мыс Видный в Сочи
В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения
Дмитрий Чернышенко
Вице-премьер Чернышенко призвал регионы подготовиться к приему туристов
Парк у Осакского замка
Япония расширила список стран, въезд из которых запрещен из-за COVID-19
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Попова посоветовала россиянам пока не выезжать за рубеж
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
Вернувшиеся в Россию будут изолироваться за свой счет, заявила Попова
Сотрудница Московского метрополитена проверяет документы у пассажира в поезде Московских центральных диаметров
Попова рассказала, что масочный режим продлится еще месяц-два
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Попова заявила, что коронавирус не собирается уходить
Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве
Для въезжающих в Россию продолжат действовать карантинные меры
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова
Попова пожелала россиянам мужества не нарушать правила
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Попова заявила о сохранении риска заражения коронавирусом летом
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
Ни одна страна не может сказать, что коронавирус ушел, заявила Попова
Чиновник перед совещанием
Глава липецкого Роспотребнадзора объяснил запись с совещания по COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:24В Бразилии за сутки более 800 человек умерли от коронавируса
03:22Исследование: менее 80% российских автолюбителей покупают ОСАГО
03:21В Подмосковье сократилось число совершенных иностранцами преступлений
03:20Эксперт назвал лучшие бюджетные смартфоны
03:18Аудитор СП предложил распространить господдержку на весь МСБ
03:15В Госдуме предложили перенести очные выпускные вечера
03:13Исследование: более четверти россиян надеется на увеличение зарплаты
03:11В Christie`s рассказали, как будут продавать Фаберже в онлайн-формате
03:07Федерация практической стрельбы испытает новый пистолет "Аспид"
03:06Минкультуры попросит дополнительные средства для поддержки частных цирков
03:03Источник рассказал об испытаниях первого носителя "Посейдонов"
02:49Постпред России: в США почти помешались на "вмешательстве в выборы"
02:37В Китае обнаружили древний кувшин с неизвестной жидкостью
02:31В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
02:24Автоэксперт объяснил, почему опасна вода в омывателе стекол
02:19Эксперт рассказал, какие из функций смартфонов бесполезны
02:16Пассажирам метро в Лиме стали проводить быстрые тесты на COVID-19
02:13На Сахалине возобновили работу предприятия общепита
02:11Диетолог раскрыла опасность быстрого похудения
01:41Въезд в США посещавших Бразилию иностранцев прекратят со среды
Лента новостейМолния