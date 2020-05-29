В России за сутки потушили 47 лесных пожаров

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Спасатели в России за сутки ликвидировали 47 лесных пожаров на площади более 3,7 тысячи гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
Днем ранее сообщалось о 65 потушенных за сутки лесных пожарах.
"За сутки в России ликвидировано 47 лесных пожаров на площади 3 750 гектаров", - говорится в сообщении.
К полуночи 29 мая в России действовали еще 34 лесных пожара на площади 14 314 гектаров, их активно тушили. Наибольшая площадь пожара фиксируется в Красноярском крае (5382 гектара). Отмечается, что режим ЧС введен на всей территории Забайкальского края, в одном районе Иркутской области, в двух районах Тывы, а также в одном районе Хакасии.
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