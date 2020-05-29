В Миннесоте привлекли Нацгвардию к обеспечению безопасности

"Губернатор Тим Уолц подписал сегодня исполнительный указ 20-65 о привлечении Национальной гвардии Миннесоты к содействию в обеспечении безопасности Миннесоты и поддержанию мира в свете смерти Джорджа Флойда", - говорится в сообщении.

Задержанный говорил, что не может дышать, а затем потерял сознание.

На записи было видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, а один надавил коленом ему на шею.

Массовые акции начались после того, как в интернете появился ролик с кадрами задержания афроамериканца.

События в Миннеаполисе отозвались протестами и в других городах.

Тогда возмущенные люди ворвались в здание и подожгли его.

Задержанный говорил, что не может дышать, а затем потерял сознание.

Задержанный говорил, что не может дышать, а затем потерял сознание.

На записи было видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, а один надавил коленом ему на шею.

На записи было видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, а один надавил коленом ему на шею.

Массовые акции начались после того, как в интернете появился ролик с кадрами задержания афроамериканца.

Массовые акции начались после того, как в интернете появился ролик с кадрами задержания афроамериканца.

События в Миннеаполисе отозвались протестами и в других городах.

События в Миннеаполисе отозвались протестами и в других городах.

Тогда возмущенные люди ворвались в здание и подожгли его.

Тогда возмущенные люди ворвались в здание и подожгли его.

Власти на местах запросили поддержку Нацгвардии после "нанесения существенного ущерба частной собственности и превращения мирных протестов в опасную ситуацию", отмечается в сообщении.

Кроме того, к обеспечению общественного порядка привлекут силы патрульной службы штата в размере около 200 человек. "Вертолеты и самолеты патрульной службы также будут доступны для помощи правоохранителям на земле", - говорится на сайте губернатора.