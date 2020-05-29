Российские войска получат в 2020 году около четырех тысяч автомобилей

Он напомнил, что в 2019 году войска получили примерно 3,5 тысячи автомобилей. На снабжение были приняты 20 образцов военной автомобильной техники, в том числе защищённые автомобили семейств "Тайфун-К" и "Тайфун-У", модульные платформы с электромеханической трансмиссией семейства "Платформа-О" для монтажа, транспортировки и обеспечения боевого применения особо значимых образцов вооружения, а также защищённые санитарные автомобили тактического звена семейства "Линза" для сбора и эвакуации раненных с переднего края.