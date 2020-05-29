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2020-05-29T02:23
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Российские войска получат в 2020 году около четырех тысяч автомобилей
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РИА Новости

Российские войска получат в 2020 году около четырех тысяч автомобилей

02:23 29.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБронеавтомобили "Тайфун-К" 4Х4 и "Тайфун-У"
Бронеавтомобили Тайфун-К 4Х4 и Тайфун-У
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Бронеавтомобили "Тайфун-К" 4Х4 и "Тайфун-У". Архивное фото
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Российские войска получат в 2020 году около четырех тысяч современных автомобилей, сообщил начальник главного автобронетанкового управления Минобороны РФ Сергей Бибик.
Двадцать девятого мая отмечается день военного автомобилиста.
"В 2020 году планируется закупить и поставить порядка 4 тысяч единиц современных автомобилей", - сказал Бибик в интервью газете "Красная звезда".
Он напомнил, что в 2019 году войска получили примерно 3,5 тысячи автомобилей. На снабжение были приняты 20 образцов военной автомобильной техники, в том числе защищённые автомобили семейств "Тайфун-К" и "Тайфун-У", модульные платформы с электромеханической трансмиссией семейства "Платформа-О" для монтажа, транспортировки и обеспечения боевого применения особо значимых образцов вооружения, а также защищённые санитарные автомобили тактического звена семейства "Линза" для сбора и эвакуации раненных с переднего края.
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Продолжается разработка автомобилей семейства "Торнадо", специальных транспортных средств типа "багги" и защищённого десантируемого автомобиля "Тайфун-ВДВ". Также идет модернизация серийных автомобилей многоцелевого назначения "Мотовоз-М" и "Мустанг".
Бибик добавил, что сейчас доля современных автомобилей в частях постоянной готовности Вооружённых Сил составляет 87%, причем почти все из них (98%) поддерживаются в исправном состоянии.

Богатая история

В праздничный день напомнил о подвигах автомобильных войск и замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков. По его словам, только за первую зиму Великой Отечественной войны военными автомобилистами по "Дороге жизни" в Ленинград было доставлено 361 109 тонн грузов, эвакуированы 555 тысяч человек, вывезено 3700 вагонов промышленного оборудования. Всего за военные годы автотранспортные подразделения перевезли более 145 миллионов тонн грузов, а общий пробег автомобилей составил более 2,5 миллиарда километров.
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По словам замминистра, советские воины-автомобилисты отличились и в Афганистане. В среднем за год они перевозили по афганским дорогам 780 тысяч тонн грузов. А их опыт был позднее применен в ходе контртеррористической операции в Чеченской республике.
Военные автомобилисты помогают и в мирное время. Только недавно они доставили в Красноярский край и республику Дагестан грузы и материалы для помощи населению в связи с эпидемиологической ситуацией.
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Вооруженные силы РФКрасная звездаВоздушно-десантные войска РоссииДмитрий БулгаковЛенинградМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)АфганистанКрасноярский крайБезопасность
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