Российские войска получат в 2020 году около четырех тысяч автомобилей

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Российские войска получат в 2020 году около четырех тысяч современных автомобилей, сообщил начальник главного автобронетанкового управления Минобороны РФ Сергей Бибик.
Двадцать девятого мая отмечается день военного автомобилиста.
"В 2020 году планируется закупить и поставить порядка 4 тысяч единиц современных автомобилей", - сказал Бибик в интервью газете "Красная звезда".
Он напомнил, что в 2019 году войска получили примерно 3,5 тысячи автомобилей. На снабжение были приняты 20 образцов военной автомобильной техники, в том числе защищённые автомобили семейств "Тайфун-К" и "Тайфун-У", модульные платформы с электромеханической трансмиссией семейства "Платформа-О" для монтажа, транспортировки и обеспечения боевого применения особо значимых образцов вооружения, а также защищённые санитарные автомобили тактического звена семейства "Линза" для сбора и эвакуации раненных с переднего края.
Продолжается разработка автомобилей семейства "Торнадо", специальных транспортных средств типа "багги" и защищённого десантируемого автомобиля "Тайфун-ВДВ". Также идет модернизация серийных автомобилей многоцелевого назначения "Мотовоз-М" и "Мустанг".
Бибик добавил, что сейчас доля современных автомобилей в частях постоянной готовности Вооружённых Сил составляет 87%, причем почти все из них (98%) поддерживаются в исправном состоянии.
Богатая история
В праздничный день напомнил о подвигах автомобильных войск и замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков. По его словам, только за первую зиму Великой Отечественной войны военными автомобилистами по "Дороге жизни" в Ленинград было доставлено 361 109 тонн грузов, эвакуированы 555 тысяч человек, вывезено 3700 вагонов промышленного оборудования. Всего за военные годы автотранспортные подразделения перевезли более 145 миллионов тонн грузов, а общий пробег автомобилей составил более 2,5 миллиарда километров.
По словам замминистра, советские воины-автомобилисты отличились и в Афганистане. В среднем за год они перевозили по афганским дорогам 780 тысяч тонн грузов. А их опыт был позднее применен в ходе контртеррористической операции в Чеченской республике.
Военные автомобилисты помогают и в мирное время. Только недавно они доставили в Красноярский край и республику Дагестан грузы и материалы для помощи населению в связи с эпидемиологической ситуацией.