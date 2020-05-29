Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на 6,5 километра

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 мая — РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 6,5 километра над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Пепловый выброс был зафиксирован в пятницу утром по местному времени. Согласно видеоданным, его высота составила до 6,5 тысячи метров над уровнем моря. С учётом направления ветра, шлейф распространился на 200 километров в юго-восточном направлении от вулкана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности, однако международные трассы движения воздушных судов в районе него не проходят.

По данным краевого главка МЧС, выпадения пепла в населённых пунктах Камчатского края не зафиксировано.

Вулкан Ключевской извергается с ноября 2019 года. С этого времени в глубоком вершинном кратере исполина происходили стромболианские взрывы, что приводило к накоплению лавы. 18 апреля из заполненного кратера началось излияние лавового потока в юго-восточном секторе вулкана, которое продолжается и в настоящее время.