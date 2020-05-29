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2020-05-29T03:20
https://ria.ru/20200529/1572149339.html
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на 6,5 километра
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РИА Новости

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на 6,5 километра

02:11 29.05.2020 (обновлено: 03:20 29.05.2020)
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© Евгений НескоромныйКлючевская сопка
Ключевская сопка
© Евгений Нескоромный
Ключевская сопка. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 мая — РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 6,5 километра над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"Пепловый выброс был зафиксирован в пятницу утром по местному времени. Согласно видеоданным, его высота составила до 6,5 тысячи метров над уровнем моря. С учётом направления ветра, шлейф распространился на 200 километров в юго-восточном направлении от вулкана", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности, однако международные трассы движения воздушных судов в районе него не проходят.
По данным краевого главка МЧС, выпадения пепла в населённых пунктах Камчатского края не зафиксировано.
Вулкан Ключевской извергается с ноября 2019 года. С этого времени в глубоком вершинном кратере исполина происходили стромболианские взрывы, что приводило к накоплению лавы. 18 апреля из заполненного кратера началось излияние лавового потока в юго-восточном секторе вулкана, которое продолжается и в настоящее время.
Вулкан Ключевской - самый высокий действующий вулкан Евразии (4 750 метров). Он относится к Ключевской группе и расположен в 30 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района на правом берегу реки Камчатка, в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского.
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