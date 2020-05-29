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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T00:57
https://ria.ru/20200529/1572148641.html
Акция "Пожалуйста, дышите!" должна стать бессрочной, заявил волонтер
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РИА Новости

Акция "Пожалуйста, дышите!" должна стать бессрочной, заявил волонтер

00:57 29.05.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПредседатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев
Председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Акция "Пожалуйста, дышите!" в поддержку врачей, работающих с коронавирусом, должна быть бессрочной, чтобы всегда напоминать о тяжелом труде медработников и испытываемой к ним благодарности, сказал председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.
Ранее МИА "Россия сегодня" при поддержке министерства здравоохранения РФ и Ассоциации волонтерских центров объявило о запуске всенародную онлайн-акцию в поддержку врачей "Пожалуйста, дышите!".
"Мы с удовольствием откликнулись на призыв МИА "Россия сегодня" выразить благодарность врачам. Я считаю, что нельзя забывать "спасибо" медикам, водителям скорой помощи, сотрудникам аптек, поликлиник, которые сегодня, в эти дни испытывают колоссальную нагрузку и дополнительные риски своего здоровья, помогая нам… Я думаю, что у нее (акции) не должно быть какого-то срока давности, она не должна будет когда-то закончиться. Пусть это будет некий исторический след, который на сайте будет всегда", - поделился с РИА Новости Метелев.
Он отметил, что всегда можно будет зайти на сайт акции и увидеть конкретных героев и испытать гордость за них.
"Многие люди болели... Я уверен, что они хотят поблагодарить, но иногда просто нет такой возможности. Но теперь это можно сделать на сайте. Для того чтобы врач, который уставший придет домой после ночной смены, даже после нескольких смен работы, смог увидеть, что оказывается те, кого он лечил, не просто благодарны ему, а хотят рассказать о его подвиге, поступке другим людям. Там таких историй будет много", - отметил Метелев.
Председатель Всероссийского общественного движения Волонтеры-медики Павел Савчук
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Волонтер рассказал о значимости акции "Пожалуйста, дышите!"
Также он рассказал, что вместе с врачами большую помощь оказывают волонтеры, в число которых входит больше 6 тысяч студентов медицинских вузов и колледжей.
"Во время коронавируса наше гражданское общество сплотилось, очень много гражданских инициатив, социальных инициатив появилось, которые реализуют и некоммерческие организации, и просто люди, которые считают своим долгом помогать тем, кому труднее всего. А это пожилые люди, маломобильные граждане. Вот у нас в акции "Мы вместе" больше двух миллионов человек получили адресную помощь – это продуктовые наборы, почти миллион получили благотворительные продуктовые наборы, бесплатные. Это лекарства, юридическую, психологическую поддержку", - рассказал он.
Портал акции "Пожалуйста, дышите!" начнет работу c 8 июня. На нем будут публиковаться фотографии и короткие истории героев борьбы за жизнь и здоровье людей в период пандемии в России. Те, кто хочет рассказать о медиках, сотрудниках бригад скорой помощи, волонтерах - их близкие и друзья, просто соседи и, конечно, пациенты, - могут присылать информацию на адрес breathe@rian.ru.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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