Прохор Шаляпин оценил степень "безденежья" артистов

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Во время пандемии коронавируса прежде всего стоит поддержать не первую "плеяду звезд", а тех артистов, которые не имеют доступа на телевидение, а значит, и большой известности. Об этом написал в инстаграме певец Прохор Шаляпин.
Артист уточнил, что имеет в виду тех, кто работает в государственных и народных театрах, ресторанах, выступает в цирках, хорах, танцевальных ансамблях.
"(Они. — Прим. Ред.) делают намного больше для развития искусства и сохранения культуры в нашей стране, чем так называемые "суперзвезды", — считает Шаляпин.
Он согласился с музыкантом Сергеем Шнуровым, отметив, что современная эстрада является "не более чем междусобойчиком на ТВ". Шаляпин призвал уважать и сострадать тем людям, перед которыми артисты выступают и которых призваны развлекать своим искусством.
"Надо быть скромнее, господа "суперзвезды", — заключил артист.
На днях после слов продюсера Иосифа Пригожина о том, что популярные артисты бедствуют из-за отмены выступлений, между ним и музыкантом Сергеем Шнуровым разгорелся конфликт.
Лидер группы "Ленинград" несколько раз критиковал Пригожина, а тот заявил, что Шнурову не избежать "мужского разговора" и придется извиниться перед Валерией, которую он упоминал в своих стихах.
До этого о бедственном положении артистов рассказал и шоумен Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан. По его словам, артисты, в отличие от "бабушек и дедушек", не получают ни копейки.
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