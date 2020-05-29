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Культура
2020-05-29T00:48
https://ria.ru/20200529/1572148366.html
Прохор Шаляпин оценил степень "безденежья" артистов
https://cdn25.img.ria.ru/images/103108/12/1031081228_0:131:3176:1918_1036x0_80_0_0_83c3fec9c47bacb1ccd1229e8f6ad9fb.jpg
РИА Новости

Прохор Шаляпин оценил степень "безденежья" артистов

00:48 29.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРоссийский певец Прохор Шаляпин на показе коллекции Российских производителей детской одежды, представленной министерством промышленности и торговли РФ в Гостином Дворе в рамках недели моды в Москве
Российский певец Прохор Шаляпин на показе коллекции Российских производителей детской одежды, представленной министерством промышленности и торговли РФ в Гостином Дворе в рамках недели моды в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Во время пандемии коронавируса прежде всего стоит поддержать не первую "плеяду звезд", а тех артистов, которые не имеют доступа на телевидение, а значит, и большой известности. Об этом написал в инстаграме певец Прохор Шаляпин.
Артист уточнил, что имеет в виду тех, кто работает в государственных и народных театрах, ресторанах, выступает в цирках, хорах, танцевальных ансамблях.

"(Они. — Прим. Ред.) делают намного больше для развития искусства и сохранения культуры в нашей стране, чем так называемые "суперзвезды", — считает Шаляпин.

Он согласился с музыкантом Сергеем Шнуровым, отметив, что современная эстрада является "не более чем междусобойчиком на ТВ". Шаляпин призвал уважать и сострадать тем людям, перед которыми артисты выступают и которых призваны развлекать своим искусством.

"Надо быть скромнее, господа "суперзвезды", — заключил артист.

На днях после слов продюсера Иосифа Пригожина о том, что популярные артисты бедствуют из-за отмены выступлений, между ним и музыкантом Сергеем Шнуровым разгорелся конфликт.
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Лидер группы "Ленинград" несколько раз критиковал Пригожина, а тот заявил, что Шнурову не избежать "мужского разговора" и придется извиниться перед Валерией, которую он упоминал в своих стихах.
До этого о бедственном положении артистов рассказал и шоумен Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан. По его словам, артисты, в отличие от "бабушек и дедушек", не получают ни копейки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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КультураПрохор ШаляпинКультураКоронавирус COVID-19РоссияМузыкаШоу-бизнесЛенинградИосиф ПригожинШнур (Сергей Шнуров)
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