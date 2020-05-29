Прохор Шаляпин оценил степень "безденежья" артистов

Артист уточнил, что имеет в виду тех, кто работает в государственных и народных театрах, ресторанах, выступает в цирках, хорах, танцевальных ансамблях.

"(Они. — Прим. Ред.) делают намного больше для развития искусства и сохранения культуры в нашей стране, чем так называемые "суперзвезды", — считает Шаляпин.

До этого о бедственном положении артистов рассказал и шоумен Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан. По его словам, артисты, в отличие от "бабушек и дедушек", не получают ни копейки.