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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T00:32
https://ria.ru/20200529/1572147981.html
Косачев объяснил запрет Запада просить помощь у России
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РИА Новости

Косачев объяснил запрет Запада просить помощь у России

00:32 29.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Запад боится, что его неудачи в борьбе с коронавирусом породят симпатии союзников к России и Китаю, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев в эфире НСН.
Так парламентарий прокомментировал публикацию главы МИД Сергея Лаврова для китайского издания Global Times. Министр упомянул о звучащих в адрес Москвы обвинениях в желании использовать гуманитарное и медицинское содействие для "укрепления геополитического влияния". По его словам, уже дошло даже "до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация".
Косачев подчеркнул, что озвученная Лавровым проблема его не удивляет.
"Она, к сожалению, укладывается в логику поведения наших геополитических оппонентов — так называемого коллективного Запада. Они в любой ситуации, даже когда это затрагивает интересы, безопасность и здоровье людей, ставят на первый план задачу обеспечения собственного доминирования в мире, причем не через тесную конкурентную борьбу, а через подавление соперников", — отметил сенатор.
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Он добавил, что в сознании Запада не прекращается "деление на союзников и противников" даже тогда, когда миру необходим коллективный ответ на общую беду.
"Действительно, идет откровенный шантаж и запугивание тех стран, которые теоретически могут себе представить сближение с Россией на принципах противодействия пандемии", — заключил Косачев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Константин КосачевКитайГуманитарная помощьВ мире
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