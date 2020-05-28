Лавров заявил о запрете Запада просить помощь у России

"Чем, если не политизацией гуманитарных вопросов и не стремлением воспользоваться пандемией для наказания неугодных правительств, можно объяснить нежелание ряда западных стран, много рассуждающих о необходимости соблюдения прав человека, отказаться от применения односторонних экономических рестрикций против государств развивающегося мира – хотя бы до нормализации глобальной эпидемиологической обстановки? Ведь, в том числе по оценке ООН, такие санкции, сужающие возможности рядовых граждан реализовывать свои социальные и экономические права, серьезно осложняют усилия по охране здоровья населения, бьют по его наиболее уязвимым, незащищенным слоям", - отметил он.