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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T06:54
https://ria.ru/20200528/1572091185.html
Лавров заявил о запрете Запада просить помощь у России
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570823590_0:184:2987:1864_1036x0_80_0_0_be94ae0f2af77bd3ac501e9a7edcbc61.jpg
РИА Новости

Лавров заявил о запрете Запада просить помощь у России

01:08 28.05.2020 (обновлено: 06:54 28.05.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в режиме онлайн по итогам видеоконференции министров иностранных дел "нормандского формата"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в режиме онлайн по итогам видеоконференции министров иностранных дел нормандского формата
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Западные страны стремятся воспользоваться пандемией коронавируса для наказания неугодных им правительств и запрещают пострадавшим от COVID-19 странам обращаться к России за помощью, написал министр иностранных дел Сергей Лавров в статье для китайской газеты Global Times.

"Пройти проверку пандемией оказались готовы далеко не все. Даже в нынешних условиях, когда глобальный вызов, кажется, должен был сплотить, заставить хотя бы на время забыть о противоречиях, вновь дают о себе знать хищнические подходы. Не все могут удержаться от соблазна действовать по принципу "каждый за себя", - отметил Лавров .

По словам главы МИД, некоторые страны пытаются воспользоваться текущей ситуацией для "игр в Монополию", продвижения узкокорыстных интересов, сведения счетов с геополитическими конкурентами". Он указал, что ситуация с коронавирусом обострила сложившиеся негативные тенденции и накопленные противоречия.
Таким образом, как считает министр, к неизбежным естественным последствиям распространения коронавируса "добавляются и "рукотворные", спровоцированные неспособностью человечества, точнее, определенной его части, отказаться от мышления в духе "свой-чужой" даже в условиях общей беды".
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"Чем, если не политизацией гуманитарных вопросов и не стремлением воспользоваться пандемией для наказания неугодных правительств, можно объяснить нежелание ряда западных стран, много рассуждающих о необходимости соблюдения прав человека, отказаться от применения односторонних экономических рестрикций против государств развивающегося мира – хотя бы до нормализации глобальной эпидемиологической обстановки? Ведь, в том числе по оценке ООН, такие санкции, сужающие возможности рядовых граждан реализовывать свои социальные и экономические права, серьезно осложняют усилия по охране здоровья населения, бьют по его наиболее уязвимым, незащищенным слоям", - отметил он.
Кроме того, Лавров считает, что пандемия показала миру ряд примеров дефицита гуманизма. по его мнению, этот дефицит обусловлен "неизлечимым эгоизмом ряда стран и их правящих элит". Речь, пояснил он, идет о тех, кто декларирует моральное лидерство и демократические традиции, а на деле "отбрасывает элементарные правила приличия, этические ограничители и начинает действовать по "закону джунглей"".
В качестве примеров глава МИД привел попытки возложить вину за распространения коронавируса на Китай , а также спекуляции вокруг российской помощи ряду стран, оказанной по просьбе их же правительств.
"Дошло до абсурдных обвинений в адрес моей страны в желании использовать гуманитарное и медицинское содействие с целью "укрепления геополитического влияния". До противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием – вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация. Получается, пресловутая солидарность евро-атлантического образца дороже жизни и здоровья десятков тысяч обычных граждан", - заключил он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 5 488 825, количество летальных исходов - 349 095.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Весь мирСергей ЛавровКитайВ мире
Популярные комментарии
Половцы и печенеги? Нас уже захватили те кто в кабинетах Кремля сидит. Хотя сейчас они наверняка с островов в тёплых морях вещают, обставившись декорациями с триколорами, а мы в намордниках и в ошейниках по квартирам дрожим.
28 мая, 02:10
Станислав Попов
67317184
о хосподи, совок последней стадии когда всё население против и хочет перемен а лавров продолжает говорить что запад во всём виноват
28 мая, 02:41
Степан Иванов
69510343
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