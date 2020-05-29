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Религия и мировоззрение
2020-05-29T12:20
https://ria.ru/20200529/1572143436.html
Украинские раскольники назвали свою цель номер один
https://cdn23.img.ria.ru/images/150565/26/1505652674_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_4087760e65d7bc01ead31c3c7030a5e3.jpg
РИА Новости

Украинские раскольники назвали свою цель номер один

08:00 29.05.2020 (обновлено: 12:20 29.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкУстановка поминального креста в память о погибших на территории Украины
Установка поминального креста в память о погибших на территории Украины
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Олег Налисник. На Украине разгораются страсти вокруг главной православной святыни — Киево-Печерской лавры. Раскольники требуют, чтобы власти отняли ее у канонической Украинской православной церкви. Петиция о передаче монастыря самопровозглашенной "Православной церкви Украины" вызвала огромный резонанс. В СМИ идет жесткая кампания против насельников обители. Обстановка накалена так, что верующие опасаются гражданской войны.

Назад в 90-е

Толпа молодых мужчин в балаклавах с металлическими прутьями в руках. А напротив — пожилые женщины в платках с иконами и крестами. Мгновение — и националисты ринулись на прихожанок. В схватку вступают бойцы "Беркута". Им удается оттеснить нападающих от ворот Киево-Печерской лавры.
Были десятки раненых, но тогда, в 1993 году, святыню отстояли. Едва на Украине (всего годом ранее) появился "Киевский патриархат", как его деятели заявили о претензиях на монастырь.
С учреждением "Православной церкви Украины" (ПЦУ) в конце 2018 года призыв отнять лавру зазвучал с новой силой. Вот и сейчас раскольники захотели осуществить многолетнюю мечту.
В середине апреля на сайте главы государства появилась петиция с требованием отдать Киево-Печерскую лавру "автокефальной церкви". Ее составители убеждены, что монастырь якобы управляется Москвой.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУспенский собор Киево-Печерской лавры в Киеве
Успенский собор Киево-Печерской лавры в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Успенский собор Киево-Печерской лавры в Киеве
Несмотря на абсурдность аргументов, под обращением подписались более 25 тысяч пользователей. Именно такое количество необходимо, чтобы его рассмотрели власти.
И на портале появился ответ. К разочарованию сторонников ПЦУ, ничего содержательного в нем не было. Лишь ссылки на законопроекты, из которых следует, что единственный владелец Киево-Печерской лавры — государство.
Дело в том, что монастырь поделен на две части. Верхняя, где стоит Успенский собор, — музей. А нижняя — с пещерами, где покоятся мощи святых монахов, — с 1988 года в пользовании Украинской православной церкви, там же находится ее административный центр. Лишь по большим праздникам духовенство служит в музейной части.

Охота на ведьм

Именно против насельников лавры развязана масштабная информационная война, на фоне которой и собирались подписи под петицией. В конце марта монастырь объявили чуть ли не главным рассадником SARS-CoV-2 в Киеве, хотя зараженных там не было.
Спустя три недели, когда вирус все же проник за монастырские стены, поползли слухи о массовых смертях монахов и якобы полной антисанитарии в обители. В УПЦ тогда заявили, что следуют всем нормам борьбы с эпидемией.
© РИА Новости / СтрингерСотрудники Национальной гвардии Украины и медики у въезда на территорию Киево-Печерской лавры, закрытой на карантин
Сотрудники Национальной гвардии Украины и медики у въезда на территорию Киево-Печерской лавры, закрытой на карантин
© РИА Новости / Стрингер
Сотрудники Национальной гвардии Украины и медики у въезда на территорию Киево-Печерской лавры, закрытой на карантин
"В свете этого как-то странно и даже чисто по-человечески некрасиво выглядят попытки некоторых сил устроить самую настоящую охоту на ведьм, — отмечал в середине апреля управляющий делами Украинской церкви митрополит Антоний (Паканич).
А перед Пасхой, 19 апреля, украинские СМИ принялись трубить о том, что наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) будто бы призывал верующих приходить на праздник в храмы. После этого ряд общественных деятелей, в том числе и некоторые депутаты Верховной рады, потребовали отнять монастырь у Церкви.
Обращение иерарха к мирянам оказалось фейком, и он подал в суд на авторов новости — "Пятый канал". "Митрополит требует от телевизионщиков немедленно опровергнуть ложь и принести извинения верующим", — заявила журналистам адвокат Елена Исаевская.

Противоречивое требование

В конце мая Киево-Печерская лавра после карантина открылась для паломников. Однако и теперь монахам нет покоя. Раскольники в соцсетях и симпатизирующие им СМИ изощряются в конспирологических теориях. Мол, вирус в монастырь занесли специально. И не откуда-нибудь, а прямиком из Кремля, который и управляет канонической церковью.
Представители УПЦ неоднократно заявляли, что обладают полной административной и финансовой независимостью от РПЦ. Нет автокефального статуса, но права широкой автономии, которые дали Киеву 30 лет назад, беспрецедентны.
"Все внутренние дела Украинской православной церкви решаются здесь — на Украине и в Киеве. В отличие от той же ПЦУ, где важные, в частности кадровые вопросы — если будут апелляции — рассматриваются в Стамбуле. И те, кто говорит, что Москва, Кремль определяют нам повестку дня — мировоззренческую или информационную, — знают, что это не так", — отметил в эфире телеканала КРТ архиепископ Боярский Феодосий.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДокумент, содержащий решение Священного Синода Вселенского патриархата о предоставлении автокефалии ПЦУ
Документ содержащий решение Священного Синода Вселенского патриархата о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви
© РИА Новости / Стрингер
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Документ, содержащий решение Священного Синода Вселенского патриархата о предоставлении автокефалии ПЦУ
Но раскольники заявляют, что будут и дальше требовать "независимости монастыря от российской церкви".

"Украинцы против передачи святыни"

Именно позиция нынешнего президента, публично заявившего о невмешательстве в церковные дела, и побудила сторонников ПЦУ составлять петиции. При Петре Порошенко — инициаторе автокефалии — риторика была совершенно иной: Киево-Печерскую лавру тогда грозились очистить от москалей насильно.
Теперь, не чувствуя господдержки, раскольники решили взять действующую власть измором. Они уже анонсировали еще несколько аналогичных акций.
Впрочем, верующие Украинской церкви не остались в стороне. Они тоже собирают подписи, призывая не допустить религиозной вражды.
© AFP 2020 / Sergei Supinsky Протестующие националисты возле Киево-Печерской лавры. 8 января 2018
Протестующие возле Киево-Печерской лавры. 8 января 2018
© AFP 2020 / Sergei Supinsky
Протестующие националисты возле Киево-Печерской лавры. 8 января 2018
"Я думаю, что под этим обращением подпишется гораздо больше граждан, чем под призывом отнять лавру. Его поддержат и на востоке, и в центре, и на юге страны", — полагает историк украинского православия Владислав Петрушко.
Однако раскольники, по его словам, не оставят попыток забрать лавру силой — они рассматривают монастырь как важный экономический актив, ведь сюда приезжают десятки тысяч паломников. На свою сторону, предполагает историк, ПЦУ привлечет националистов, рассматривающих захват святыни как масштабную антироссийскую акцию.
Тем не менее последнее слово в судьбе обители остается за юридическим владельцем — государством. "Я надеюсь, что у нынешней власти хватит ума и совести не отдавать лавру раскольникам. Ведь, помимо канонических причин, есть еще один аргумент в пользу того, почему такое решение будет несправедливым: за минувшие 30 лет монастырь превратился в по-настоящему цветущее место именно благодаря братии", — отмечает Петрушко.
После Евромайдана 2014 года Киево-Печерский монастырь могли отдать раскольникам в любой момент. Но этого не произошло. По мнению Петрушко, все дело в широкой поддержке Украинской православной церкви гражданами. Для любого режима в этой стране передача лавры не пройдет безболезненно.
Президент Украины Петр Порошенко, Вселенский Патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний после церемонии подписания томоса о независимости Украинской православной церкви в Георгиевском соборе Вселенского патриархата в Стамбуле, Турция. 5 января 2019
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