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2020-05-29T20:33
https://ria.ru/20200529/1572140165.html
"Его боятся": в убийстве кандидата в шоу "Голос" обвинили бизнесмена
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РИА Новости

"Его боятся": в убийстве кандидата в шоу "Голос" обвинили бизнесмена

08:00 29.05.2020 (обновлено: 20:33 29.05.2020)
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© Фото предоставлено родственникамиНиките было всего 27 лет
Никите было всего 27 лет
© Фото предоставлено родственниками
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Виктор Званцев. Мощный удар в висок, трепанация черепа и кома — после конфликта в кафе 27-летний певец Никита Пурин скончался, не приходя в сознание. В убийстве обвиняют бизнесмена из Нижегородской области, однако, по словам родных Никиты, в суде свидетели изменили показания. Теперь они подтверждают версию коммерсанта: никто никого убивать не хотел, да и драки как таковой не было — якобы молодой человек сам поскользнулся и разбил голову об асфальт. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии.

Нехорошее предчувствие

Никита жил в Нижнем Новгороде, но почти каждые выходные приезжал в родную Балахну проведать родителей. Вечером 29 ноября он с друзьями отправился в местное кафе — хотел спеть несколько песен в караоке.
"В ту ночь я очень плохо спала, — рассказывает РИА Новости Кристина, сестра погибшего. — Как будто предчувствовала. Около пяти часов утра мне позвонили и сообщили, что Никита в реанимации. Мы с бабушкой сразу туда поехали".
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Врач, встретивший их в приемном покое, объяснил, что пациент в крайне тяжелом состоянии и без трепанации черепа не обойтись. Для этого из Нижнего Новгорода вызвали опытного нейрохирурга. Операция длилась несколько часов.
"Медики сразу предупредили: шансов почти нет, — вспоминает девушка. — Левая височная часть головы была полностью раздроблена, осколки костей застряли в мозге. Врачи пошли нам навстречу и разрешили ненадолго зайти в реанимацию. Попрощаться. Под утро брата не стало".

Ревнивый посетитель

По версии следствия, в тот вечер Никита увидел в кафе знакомую, с которой раньше учился в музыкальной школе, и подошел поздороваться. За столиком она сидела вместе с гражданским мужем — 40-летним Умаром Парагульговым. Тот расценил приветствие как флирт и устроил скандал.
"В материалах уголовного дела прямо указано, что Умар схватил Никиту за шиворот и поволок к выходу, — говорит мать погибшего Ирина. — Сын пытался его успокоить, даже извинялся, но все без толку. Охранники в конфликт не вмешались, хотя как минимум должны были вызвать полицию. Вместо этого они попросили Парагульгова не устраивать разборок в кафе и выйти на улицу. Охрана видела, как за дверью он сильно ударил Никиту по голове".
Когда молодой человек упал и забился в конвульсиях, к нему подбежали друзья, охранники и другие посетители кафе. Пытались привести в чувство. Пока кто-то вызывал скорую, Парагульгов уехал вместе со спутницей.
У его родственников другая версия. "Парень стал приставать к девушке, — утверждает брат Парагульгова Алихан. — Умар сделал ему замечание, но тот не успокоился. На улице брат шлепнул Никиту ладонью по лицу. Он поскользнулся, упал и ударился головой о бетон".
Парагульгова через несколько часов задержали в соседней области. Мать Никиты считает, что он хотел скрыться. По словам Алихана, брат поехал в Ульяновск на плановый медосмотр: у него были порваны коленные связки. "В субботу, 30 ноября, Умар записался на прием к врачу. Он тогда даже не знал, что Никита в тяжелом состоянии".
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"Сами искали очевидцев"

Бывший муж Ирины, который раньше работал в полиции, узнал от коллег, что уголовное дело собираются возбудить по довольно мягкой статье "Причинение смерти по неосторожности". Мать погибшего сразу направила несколько обращений в Москву: в аппарат президента, СК России и ФСБ.
"Очевидцев мы нашли сами, — вспоминает Ирина. — Но встретиться согласились лишь несколько человек. Все они в один голос заявили, что показания давать не хотят. Умара в городе боятся — считают криминальным авторитетом. Он официально нигде не работал, но всегда жил на широкую ногу, общался с влиятельными людьми. Я знаю, что некоторым свидетелям звонили неизвестные, угрожали и требовали отказаться от показаний".
Парагульгов переехал в Балахну из Ингушетии 15 лет назад. Все эти годы, как утверждают родственники, занимался строительным бизнесом.
© Фото предоставлено родственникамиНикита вместе с мамой
Никита вместе с мамой
© Фото предоставлено родственниками
Никита вместе с мамой
Обвинения ему в итоге предъявили по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Сначала делом занимались местные следователи, затем все материалы передали в областное управление СК России. Статью переквалифицировали на более тяжкую: "Убийство". Версия конфликта из-за ревности считалась основной.
По словам Ирины, она предоставила суду результаты судебно-медицинской экспертизы: "Смерть наступила из-за удара в правый висок, а не от падения с высоты собственного роста и удара затылком об асфальт".

"Убивать не хотел"

В апреле дело передали в прокуратуру, а оттуда — в Балахнинский городской суд.
"Дальше начались странности, — рассказывает мать убитого. — Один из охранников, свидетель конфликта, ранее в показаниях сообщал, что Умар действительно ударил сына рукой по голове. Но на заседании он вдруг заявил, что никакого удара не было, а Никиту просто толкнули. Тот поскользнулся и упал".
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Мать Никиты опасается, что Умар задействует свои многочисленные связи и уйдет от серьезного наказания. "На суде он вел себя очень нагло, — отмечает Ирина. — Смеялся, ухмылялся, как будто знает, что его не тронут".
Родственники Парагульгова считают, что его следует судить по менее тяжкой статье — "Причинение смерти по неосторожности".
"Брат не хотел никого убивать, — твердит Алихан. — Это просто трагическое стечение обстоятельств и горе для обеих семей. Да, Умар должен ответить за то, что совершил, но не как за умышленное убийство".
По статье "Убийство" Парагульгову грозит до 15 лет лишения свободы. А в случае переквалификации на "Причинение смерти по неосторожности" максимальный срок — два года колонии.
© Фото предоставлено родственникамиМогила Никиты Пурина
Могила Никиты Пурина
© Фото предоставлено родственниками
Могила Никиты Пурина
Никиту похоронили в родной Балахне. Могила усыпана свежими цветами — приносят родные, друзья, поклонники. "У сына были большие планы на жизнь, — вспоминает мать убитого. — Кроме основной работы в банке, он серьезно занимался вокалом. Лауреат нескольких международных конкурсов, в том числе в Италии. Регулярно выступал на наших городских праздниках".
Незадолго до гибели он подал заявку на популярное телешоу "Голос". Молодого человека пригласили на прослушивание, которое состоялось 15 декабря — через две недели после его смерти.
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваУльяновскИталияУбийство
Популярные комментарии
лет 20 колонии строгого режима, а потом депортация из России... только так
29 мая, 09:32
Валентина Петрова
3410001
Самое печальное что он отмажется
29 мая, 09:51
ssavec
2000900
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