Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-29T08:08
https://ria.ru/20200529/1572136978.html
Френсис Фукуяма и ужас китайской тоталитарности
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572136451_0:0:3220:1811_1036x0_80_0_0_3ba91d81c5660525b465becfeb734960.jpg
РИА Новости

Френсис Фукуяма и ужас китайской тоталитарности

08:00 29.05.2020 (обновлено: 08:08 29.05.2020)
3422
© AFP 2020 / Boris HorvatФилософ Фрэнсис Фукуяма
Философ Фрэнсис Фукуяма
© AFP 2020 / Boris Horvat
Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
Все материалы
Какой в Китае режим — в смысле прежде всего идеологическом? Какая система? На эту тему вышла статья Френсиса Фукуямы, знаменитого своим провальным предсказанием "конца истории", статью заметили, понятное дело, в Пекине и прокомментировали.
История эта хороша тем, что по ней отслеживается идейная грызня внутри американской политической верхушки на тему того, под каким знаменем противостоять Китаю и противостоять ли вообще.
Последнее, на что здесь стоит обращать внимание, — это на прямой ответ на вопрос "какой в Китае режим". Так можно погрузиться в терминологические дебри, напоминающие о затяжной схватке ликвидаторов, отзовистов, троцкистов и других фракционеров-оппортунистов с большевиками накануне Первой мировой; правда, от исхода этой схватки, как потом выяснилось, зависело очень многое в истории всего ХХ века. Но от этого не стала менее нудной тогдашняя драка за термины и тонкости обозначения позиций.
Так вот, Фукуяма называет китайский режим тоталитарным, размышляет, куда ему надо идти — к "нормальному авторитаризму" или дальше, к либерализму. Но главная мысль автора очень хороша: нужно понимать, с каким обществом (а поэтому и государством) Запад имеет дело, и что идейная ярость администрации Дональда Трампа против Китая — это чересчур.
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
21 мая, 23:46
СМИ сообщили о планах США ввести санкции против Китая из-за Гонконга
Дело в том, что часть команды Трампа (во главе с госсекретарем Майклом Помпео) взяла привычку по поводу и без именовать Китай коммунистическим режимом. Там, где раньше в США говорили просто "Китай", эта команда с надрывом и упорством употребляет термин "Компартия Китая".
Зачем они это делают, если простым глазом видно, что от классического коммунизма или социализма времен Брежнева и Мао в этой стране почти ничего не осталось, кроме внешней оболочки? В главных вопросах китайское общество очень мало отличается от американского: частная собственность в большей части экономики, миллиардеры и миллионеры и все прочее.
Так вот, затем и надо поминать коммунизм через слово, чтобы показать, что ничего общего у Китая с США нет и быть не может. Китай — это идейный, то есть самый опасный из всех врагов, сплошной ужас-ужас, подрывающий самим своим существованием все смыслы жизни для правильного Запада, — так, как это делал в свое время еще и СССР.
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в представителями СМИ в Белом доме в Вашингтоне
17 мая, 08:00
В США предлагают построить полицейское государство, чтобы победить Китай
Здесь у нас классический случай массовой мобилизации своего народа на борьбу с врагом. Здесь мало того, что другое государство конкурирует с твоим в какой-то отрасли или в какой-то точке земного шара. Надо, чтобы это был ужас-ужас, тотальная угроза, нелюди, грозящие полным уничтожением всем и каждому.
И вот мы читаем очередной аналитический материал с предложениями о том, как обустроить "мир после вируса". Следует собрать в один лагерь — как во времена борьбы с мировым коммунизмом — все оставшиеся демократии, закрыться от прочих, обеспечить внутри лагеря свободный обмен товарами и технологиями ("раскрыть преимущества свободы"), а для прочих — ничего. Примерно так развивается мысль условных республиканцев, настроенных на конфронтацию с конкурентом (Китаем) всерьез.
Но Фукуяма из другого лагеря — условных демократов. И он объясняет противникам: Китай — это не ужас-ужас, а просто ужас. За такой позицией — его и единомышленников — стоит многое. Например, опасения, что потенциальные союзники не станут подписываться на тотальную конфронтацию, выбрав "средний путь", нейтралитет, или что почти настоящая война с Китаем вызовет финансовую катастрофу Запада… Демократы — за мягкую, осторожную, ползучую конфронтацию с Китаем, с постоянной возможностью осадить назад.
Флаги США и КНР на повозке велорикши в Пекине, Китай
25 мая, 13:31
Эксперт объяснил конфронтацию между США и Китаем
Если говорить о личной позиции Фукуямы, весьма заметного политолога мирового масштаба, то Китай занимает его мысли давно. Начиная с того, что это одно из двух ключевых государств, развалившее ту самую его концепцию "конца истории". Другое такое государство — это Россия. И Фукуяма год за годом делает круги вокруг проблемы: почему эти двое — и не только они — не захотели принять его любимые ценности, почему их не поглотила волна "арабских революций". Почему тот же Китай добивается экономических успехов, и не будет ли весь мир через сто лет похожим на него.
У Фукуямы — в нынешней и предыдущих статьях и книгах — получается так: китайское общество воспроизводит знакомую ему политическую конструкцию и это надо понимать, если не принимать. А вот лично Си Цзиньпин и то, что он снял ограничения на свое пребывание у власти, — это ужас, или "возвращение плохого императора".
Председатель КНР Си Цзиньпин во время заседания Всекитайского собрания народных представителей в Пекине
25 мая, 15:55Россия-Китай: Главное
Си Цзиньпин обозначил приоритеты экономического развития КНР
Вдобавок одно дело — демократия как система ценностей в обществе, другое — управленческая эффективность государства. Фукуяма в последние годы очень старается доказать, что сама по себе демократия эффективность не порождает автоматически, это две параллельные и равноценные вещи.
Вокруг этой мысли строится и пекинский отклик на нынешнюю статью этого автора. Примерно так: что же у вас, господин Фукуяма, получается — наша борьба с пандемией у вас вызывает одобрение, а система — наоборот. То есть китайские победы и достижения — это случайность, а система у нас все равно плохая, и это закономерность. А вот США с их жертвами и карантинным хаосом — там система в целом хорошая, зато с победами у нее как-то не выходит.
То есть, добавим, у американцев китайская модель получается плохой независимо от того, работает она или нет. Помните эту формулу имени отца китайского капитализма Дэн Сяопина: хорошая кошка та, которая ловит мышей, и неважно, какого она цвета? А тут получается, что цвет на первом месте, а мышеэффективность — это случайная частность.
11061011
Обсудить 0
Фрэнсис ФукуямаСи ЦзиньпинКитайАвторы
Рекомендуем
Студенты с флагом ЕС в Мюнстере
На "плане спасения Европы" будет зарабатывать Россия
Президент США Дональд Трамп
Трамп заставит соцсети заплатить за глупость Twitter
Газокомпрессорная станция на Украине
Добровольно в кабалу: Украина отдаст американцам последний ценный актив
Президент Украины Владимир Зеленский
Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ
Работа на газопроводе Ямал-Европа
За что Польшу оставили без русского газа и что будет дальше
Сотрудницы лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
Зачем американцам биолаборатории в Центральной Азии и на Кавказе
Памятник святых Кирилла и Мефодия возле здания Национальной библиотеки в Софии, Болгария
Болгария не может простить России своих ошибок
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Главный дипломат Евросоюза объявил конец века Америки
Мужчина знакомится с женщиной
Нездоровая стройность. Ученые предупредили об опасности скрытого жира
Художник Никас Сафронов на прогулочном теплоходе во время первого Чемпионата Мира по граффити 3D на Москве-реке Nextproekt
Никас Сафронов резко ответил "жалующимся на безденежье" артистам
Михаил Игнатьев
Можно ли через суд вернуть утраченное доверие президента?
Сторожевой корабль Адмирал Григорович
Фрегат "Адмирал Григорович" пресек нападение "пиратов" в Индийском океане
Добыча нефти в штате Оклахома, США
CША могут остаться без собственной нефти
Протест на месте убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими в Миннеаполисе, США
"Вы что, его убили?" Почему американский город захлестнули протесты
Протестующие возле полицейского участка в Миннеаполисе
В Миннеаполисе протестующие сожгли полицейский участок
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:36Саратовский губернатор прокомментировал сборы с бюджетников на медцентр
20:31Уилан после операции получает всю необходимую помощь, заявили в МИД
20:30Аксенов назвал дату начала работы "Артека"
20:25Путин объявил 24 июня нерабочим днем
20:24Экс-депутат Рады заявил о давлении на Украину и Германию из-за Байдена
20:24В новой Москве загорелся склад
20:20Полиция Миннесоты произвела аресты за грабежи и поджоги
20:17Штрафы за сокрытие транспортных происшествий могут вырасти в четыре раза
20:15Голикова озвучила статистику смертности от коронавируса за апрель
20:12Число случаев COVID-19 в Турции выросло за сутки более чем на 1,1 тысячи
20:11В новый КоАП внесли штрафы за нарушение правил благоустройства территорий
20:11В проект нового КоАП внесли штрафы за потерю оружия и патронов
20:05Экс-депутат Рады рассказал о новых данных по делу Байдена
20:03В России для авиадебоширов могут ввести штрафы до 500 тысяч рублей
19:58В Петербурге рассказали о следующем этапе смягчения ограничений
19:56Пилот оценил перехват американских бомбардировщиков над Черным морем
19:54В Москве в пятницу выпала месячная норма осадков
19:53Выставку "Память поколений" планируют представить регионам до конца года
19:53В КоАП внесли положение о компенсации после незаконного наказания
19:51Посольство рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Миннеаполис
Лента новостейМолния