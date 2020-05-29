Для детей подготовили программу "Инженерные каникулы" онлайн

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. С 1 июня в новочебоксарском детском технопарке "Кванториум" начнутся "Инженерные каникулы" для детей в возрасте от семи до 14 лет. Такой вид досуга призван развлечь юных жителей Чувашской Республики, которые остались без привычного летнего отдыха.

Каникулы под названием "Prime-Time на удаленке" пройдут в режиме онлайн на интернет-платформах и будут наполнены увлекательными мастер-классами, викторинами, квестами, интерактивными встречами с интересными людьми республики. По итогам смены все участники получат сертификаты, а самых активных ждут приятные сюрпризы. Первая смена стартует 1 июня и продлится по 11 июня, вторая смена будет проходить с 15 по 26 июня.

"Наши инженерные каникулы рассчитаны на детей разных возрастных групп, онлайн-лагеря разбиты на ребят от семи до 11 лет — это первые — четвертые классы. Вторая группа — это уже для детей средней школы, то есть пятые — девятые классы. Отдельным потоком идут занятия для ребят выпускных классов, там больше занятий, которые могут им помочь в итоговых экзаменах", — отметила исполняющий обязанности директора технопарка "Кванториум" Мария Гришина.

Она добавила, что все занятия проводятся в привычное для детей время — с 9:00 до 15:00. С ними встречается их онлайн-вожатый, с которым они проводят вместе занятия по направлениям "IT-технологии", "биотехнологии", "химия" и прочее.

"Стоит отметить, что эти занятия проводятся не как обычная лекция, а каждый ребенок получает специальную коробочку, где он найдет все необходимое для проведения домашних экспериментов. Он наглядно сможет увидеть, как происходит тот или иной процесс, но безопасно и под присмотром куратора", — сказала Гришина и отметила, что для тех детей, у которых нет собственного компьютера, центр предоставляет ноутбук на время занятий.

Помимо научных занятий, в курсы включены творческие мастер-классы, а также короткие разминки.

"Это не просто набор упражнений, мы постарались подобрать такие занятия, которые помогут формировать у детей навыки концентрации, чтобы они смогли сбросить лишнее волнение, например во время выступления", — добавила она.