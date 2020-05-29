Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
2020-05-29T11:34
https://ria.ru/20200529/1572008686.html
Для детей подготовили программу "Инженерные каникулы" онлайн
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572007679_0:0:2758:1552_1036x0_80_0_0_735da8d8dd7b4150ceaf67081963554e.jpg
РИА Новости

Для детей подготовили программу "Инженерные каникулы" онлайн

08:00 29.05.2020 (обновлено: 11:34 29.05.2020)
617
© РИА Новости / Евгений БиятовДети на открытии технопарка
Дети на открытии технопарка
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. С 1 июня в новочебоксарском детском технопарке "Кванториум" начнутся "Инженерные каникулы" для детей в возрасте от семи до 14 лет. Такой вид досуга призван развлечь юных жителей Чувашской Республики, которые остались без привычного летнего отдыха.
Каникулы под названием "Prime-Time на удаленке" пройдут в режиме онлайн на интернет-платформах и будут наполнены увлекательными мастер-классами, викторинами, квестами, интерактивными встречами с интересными людьми республики. По итогам смены все участники получат сертификаты, а самых активных ждут приятные сюрпризы. Первая смена стартует 1 июня и продлится по 11 июня, вторая смена будет проходить с 15 по 26 июня.

"Наши инженерные каникулы рассчитаны на детей разных возрастных групп, онлайн-лагеря разбиты на ребят от семи до 11 лет — это первые — четвертые классы. Вторая группа — это уже для детей средней школы, то есть пятые — девятые классы. Отдельным потоком идут занятия для ребят выпускных классов, там больше занятий, которые могут им помочь в итоговых экзаменах", — отметила исполняющий обязанности директора технопарка "Кванториум" Мария Гришина.

Она добавила, что все занятия проводятся в привычное для детей время — с 9:00 до 15:00. С ними встречается их онлайн-вожатый, с которым они проводят вместе занятия по направлениям "IT-технологии", "биотехнологии", "химия" и прочее.
Врач осматривает больного ребенка
18 мая, 08:00Хорошие новости
Детский реабилитационный центр Приморья получил уникальное оборудование
"Стоит отметить, что эти занятия проводятся не как обычная лекция, а каждый ребенок получает специальную коробочку, где он найдет все необходимое для проведения домашних экспериментов. Он наглядно сможет увидеть, как происходит тот или иной процесс, но безопасно и под присмотром куратора", — сказала Гришина и отметила, что для тех детей, у которых нет собственного компьютера, центр предоставляет ноутбук на время занятий.
Помимо научных занятий, в курсы включены творческие мастер-классы, а также короткие разминки.

"Это не просто набор упражнений, мы постарались подобрать такие занятия, которые помогут формировать у детей навыки концентрации, чтобы они смогли сбросить лишнее волнение, например во время выступления", — добавила она.

Стоимость курсов составляет от 1140 до 2,8 тысячи рублей в зависимости от направления. Для детей, которые входят в льготные категории, занятия бесплатные.
1500124
Обсудить 3
Хорошие новостиХорошие новостиЧебоксары
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ
Художник Никас Сафронов на прогулочном теплоходе во время первого Чемпионата Мира по граффити 3D на Москве-реке Nextproekt
Никас Сафронов резко ответил "жалующимся на безденежье" артистам
Работа на газопроводе Ямал-Европа
За что Польшу оставили без русского газа и что будет дальше
Прохожие на улице в Москве
Московские власти опубликовали карту с графиком прогулок
Главный врач Василий Михайлов в красной зоне Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Врач дал совет, как не заразиться коронавирусом в общественных местах
Газокомпрессорная станция на Украине
Добровольно в кабалу: Украина отдаст американцам последний ценный актив
Машина прокуратуры
В Подмосковье нашли свалку просроченных дорогих лекарств для онкобольных
Мужчина знакомится с женщиной
Нездоровая стройность. Ученые предупредили об опасности скрытого жира
Студенты с флагом ЕС в Мюнстере
На "плане спасения Европы" будет зарабатывать Россия
Трудовая книжка
Минтруд предложил особые правила увольнений при пандемии
Старые фотографии Вологды, ставшие основой исторических панорам города
Увидеть историю. Вологодский проект "оживил" городские легенды
Никите было всего 27 лет
"Его боятся": в убийстве кандидата в шоу "Голос" обвинили бизнесмена
Режиссер Самвел Гаспаров
Муж звезды фильма "Москва слезам не верит" умер от коронавируса
Авиалайнер заходит на посадку в аэропорту Шереметьево
Пилот рассказал, почему телефон во время полета необходимо выключать
Президент США Дональд Трамп
Трамп заставит соцсети заплатить за глупость Twitter
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:36Саратовский губернатор прокомментировал сборы с бюджетников на медцентр
20:31Уилан после операции получает всю необходимую помощь, заявили в МИД
20:30Аксенов назвал дату начала работы "Артека"
20:25Путин объявил 24 июня нерабочим днем
20:24Экс-депутат Рады заявил о давлении на Украину и Германию из-за Байдена
20:24В новой Москве загорелся склад
20:20Полиция Миннесоты произвела аресты за грабежи и поджоги
20:17Штрафы за сокрытие транспортных происшествий могут вырасти в четыре раза
20:15Голикова озвучила статистику смертности от коронавируса за апрель
20:12Число случаев COVID-19 в Турции выросло за сутки более чем на 1,1 тысячи
20:11В новый КоАП внесли штрафы за нарушение правил благоустройства территорий
20:11В проект нового КоАП внесли штрафы за потерю оружия и патронов
20:05Экс-депутат Рады рассказал о новых данных по делу Байдена
20:03В России для авиадебоширов могут ввести штрафы до 500 тысяч рублей
19:58В Петербурге рассказали о следующем этапе смягчения ограничений
19:56Пилот оценил перехват американских бомбардировщиков над Черным морем
19:54В Москве в пятницу выпала месячная норма осадков
19:53Выставку "Память поколений" планируют представить регионам до конца года
19:53В КоАП внесли положение о компенсации после незаконного наказания
19:51Посольство рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Миннеаполис
Лента новостейМолния