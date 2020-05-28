Трамп объяснил, почему он не удаляет свой аккаунт в Twitter

"Если бы у нас в этой стране была честная пресса, я бы сделал это без промедления", - сказал он в четверг журналистам.

Трамп признал, что речь не обо всех подряд и есть много хороших журналистов, которых он очень уважает.

"Но я могу достичь, по-моему, 186 миллионов человек, если добавить сюда разные аккаунты в Facebook и Instagram. Это много. И, честно говоря, это намного больше, чем есть у медийных компаний... Я пишу что-то, и на следующий день, в следующий час или следующую минуту все уже об этом читают. Так что я могу опровергнуть псевдоновости", - добавил Трамп.