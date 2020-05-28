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2020-05-28T23:47
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Трамп объяснил, почему он не удаляет свой аккаунт в Twitter
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РИА Новости

Трамп объяснил, почему он не удаляет свой аккаунт в Twitter

23:40 28.05.2020 (обновлено: 23:47 28.05.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что удалил бы свой аккаунт в Twitter, если бы в стране были честные СМИ.
"Если бы у нас в этой стране была честная пресса, я бы сделал это без промедления", - сказал он в четверг журналистам.
Трамп признал, что речь не обо всех подряд и есть много хороших журналистов, которых он очень уважает.
"Но я могу достичь, по-моему, 186 миллионов человек, если добавить сюда разные аккаунты в Facebook и Instagram. Это много. И, честно говоря, это намного больше, чем есть у медийных компаний... Я пишу что-то, и на следующий день, в следующий час или следующую минуту все уже об этом читают. Так что я могу опровергнуть псевдоновости", - добавил Трамп.
Логотип социальной сети Twitter
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