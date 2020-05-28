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2020-05-28T23:38
https://ria.ru/20200528/1572147307.html
Беглов раскрыл детали проведения парада Победы в Петербурге
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РИА Новости

Беглов раскрыл детали проведения парада Победы в Петербурге

23:38 28.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВоенно-транспортный самолет Ан-12 во время воздушного парада Победы в Санкт-Петербурге
Военно-транспортный самолет Ан-12 во время воздушного парада Победы в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Военно-транспортный самолет Ан-12 во время воздушного парада Победы в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая - РИА Новости. Ряд ограничений введут при проведении парада в честь 75-летия Победы в Санкт-Петербурге с учетом ситуации с коронавирусом, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Мы совместно с министерством обороны РФ приступили к тому, чтобы парад прошел в нашем городе на самом высоком уровне. Конечно, будут соответствующие ограничения. Мы не сможем заполнить все трибуны, как было раньше. Будем принимать соответствующие меры, прежде всего, чтобы сохранить здоровье наших ветеранов. Но парад будет красивый, достойный", - сказал он в эфире Телеканала 78.
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Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве и других городах России. Парад пройдет 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей на Красной площади. Парад Победы, который должен был традиционно состояться 9 мая, был отменен из-за пандемии коронавируса. Путин также распорядился провести всероссийскую акцию "Бессмертный полк" 26 июля, в День военно-морского флота России.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19День ПобедыАлександр БегловСанкт-ПетербургОбщество
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