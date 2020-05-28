Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-28T23:59
https://ria.ru/20200528/1572147285.html
Трамп допустил возможность рассмотрения вопроса о закрытии Twitter
https://cdn21.img.ria.ru/images/148304/12/1483041207_0:217:4200:2580_1036x0_80_0_0_2c81a48e663b295b5ca8a490cee43b1d.jpg
РИА Новости

Трамп допустил возможность рассмотрения вопроса о закрытии Twitter

23:36 28.05.2020 (обновлено: 23:59 28.05.2020)
4462
© AP Photo / Richard Drew, FileЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter
© AP Photo / Richard Drew, File
Логотип социальной сети Twitter. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает запрета деятельности компании Twitter и намерен проконсультироваться на эту тему с юристами.
"Я мог бы закрыть его (Twitter. — Прим. ред.), насколько я знаю. Но я должен пройти юридические процедуры. Не знаю как (закрыть. — Прим. ред.), я должен проконсультироваться с юристами", — сказал Трамп журналистам.

"Если бы это было законно, если бы он мог быть законно закрыт, я бы это сделал", — добавил президент.

Он отметил, что есть много других соцсетей, которые можно было использовать вместо Twitter.
Логотип социальной сети Twitter
Вчера, 08:42
Twitter объяснил, почему отметил публикации Трампа "значком неправды"
121405144
Обсудить 4
Дональд ТрампСШАTwitterВ мире
Рекомендуем
Художник Никас Сафронов на прогулочном теплоходе во время первого Чемпионата Мира по граффити 3D на Москве-реке Nextproekt
Никас Сафронов резко ответил "жалующимся на безденежье" артистам
Президент Украины Владимир Зеленский
Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин
"Смешной твой Иосиф": Валерия ответила на критику Пригожина
Главный врач Василий Михайлов в красной зоне Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Врач дал совет, как не заразиться в общественных местах
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников объяснил причины ослабления коронавируса в России
Работа на газопроводе Ямал-Европа
За что Польшу оставили без русского газа и что будет дальше
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Способное достроить "Северный поток — 2" судно возвращается в Мукран
Президент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей
Логотип социальной сети Twitter
Twitter объяснил, почему отметил публикации Трампа "значком неправды"
Водитель автобуса с пассажирами, прибывшими рейсом SU 103 компании Аэрофлот из Нью-Йорка, в Международном аэропорту Шереметьево
"Аэрофлот" объявил о запрете перевозки пассажиров без масок и перчаток
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Судно "Академик Черский" вернулось в немецкий порт Мукран
Автомобиль скорой помощи в Йемене. Архивное фото
В ООН назвали страну с самой высокой смертностью от коронавируса
Авиалайнер заходит на посадку в аэропорту Шереметьево
Пилот рассказал, почему телефон во время полета необходимо выключать
Беспорядки в Миннеаполисе
В Миннеаполисе объявили режим ЧС из-за беспорядков
Регионы России. Крым
В России ответили на слова американского дипломата о водной блокаде Крыма
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:57В Австралии львы едва не растерзали работницу зоопарка
07:55В Приморье впервые составили родословную дальневосточных леопардов
07:49В Красноярске пресекли деятельность интернет-магазина наркотиков
07:47В Кузбассе выявили 13 новых случаев COVID-19
07:47В ЛНР заявили об одном нарушении перемирия за сутки
07:47В Индии число заразившихся коронавирусом превысило 165 тысяч человек
07:45В Киргизии число случаев COVID-19 выросло до 1662
07:42Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:40В России увеличилось число не обеспеченных жильем сирот
07:38Кузнецова дала органам власти рекомендации по охране здоровья детей
07:37Поезда между Дамаском и Алеппо планируют пустить через два месяца
07:34Кузнецова предлагает предусмотреть возврат маткапитала
07:33В России выросло число половых преступлений против детей
07:29Опрос показал отношение россиян к голосованию на выборах через интернет
07:25В Минобороны рассказали о работе полевых госпиталей в Дагестане
07:23В ЕАО суд оштрафовал двоих жителей за фейки о коронавирусе
07:18Мощности газопровода "Ямал-Европа" остаются невостребованными
07:15Кузнецова и СФ готовят проект о правовом положении многодетных семей
07:14В Германии за сутки выявили еще 741 случай COVID-19
07:13На Камчатке умер еще один пациент с COVID-19
Лента новостейМолния