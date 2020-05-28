Самарская область не вышла на плато по COVID-19, заявил губернатор

САМАРА, 28 мая - РИА Новости. Губернатор Самарской области Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что регион пока не вышел на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией , и не исключил увеличения ежедневного прироста новых случаев COVID-19.

"Угроза еще не миновала, рано говорить, что мы вышли на так называемое плато. Наверное, еще будет и увеличение фиксирования ежедневного прироста", - цитирует Азарова его пресс-служба.

Глава региона отметил, что введение на территории Самарской области ограничительных мер оказало влияние на все сферы жизни людей. "Но эти меры абсолютно оправданы. У нас на сегодняшний день по заболеваемости на 100 тысяч населения, несмотря на компактность Самарской области, на высокую плотность населения, лучший показатель в ПФО", - заявил Азаров.

По его словам, в марте-апреле в регионе удалось сдержать распространение коронавируса и подготовить систему здравоохранения за счет "разумных, точных мер, без какого-то неоправданного копирования того, что делается в других субъектах".

"Сейчас у нас режим нерабочих дней отменен, и конечно, сложнее людям объяснять, что эти требования никуда не делись. Но объяснять необходимо", - добавил губернатор.

В Самарской области до 31 мая действует режим ограничений и самоизоляции для граждан. Ранее правительство Самарской области разрешило работать ряду организаций, в том числе системообразующим предприятиям региона. Позже открылись парикмахерские и салоны красоты, МФЦ, получили разрешение на работу самозанятые. С 18 мая в Самарской области были разрешены прогулки не более двух человек вместе, а также открылись торговые точки с площадью торгового зала не более 400 квадратных метров и отдельным входом.

В Самарской области подтверждено 2437 случаев заболевания коронавирусом, 892 человека выздоровели, 18 человек скончались.