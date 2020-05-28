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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T23:04
https://ria.ru/20200528/1572146722.html
Самарская область не вышла на плато по COVID-19, заявил губернатор
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572027724_0:0:3300:1857_1036x0_80_0_0_8da8bb24d7c7dda9aa16b643f20cc62d.jpg
РИА Новости

Самарская область не вышла на плато по COVID-19, заявил губернатор

23:04 28.05.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМедицинский работник в госпитале COVID-19
Медицинский работник в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в госпитале COVID-19. Архивное фото
САМАРА, 28 мая - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что регион пока не вышел на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией, и не исключил увеличения ежедневного прироста новых случаев COVID-19.
"Угроза еще не миновала, рано говорить, что мы вышли на так называемое плато. Наверное, еще будет и увеличение фиксирования ежедневного прироста", - цитирует Азарова его пресс-служба.
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Глава региона отметил, что введение на территории Самарской области ограничительных мер оказало влияние на все сферы жизни людей. "Но эти меры абсолютно оправданы. У нас на сегодняшний день по заболеваемости на 100 тысяч населения, несмотря на компактность Самарской области, на высокую плотность населения, лучший показатель в ПФО", - заявил Азаров.
По его словам, в марте-апреле в регионе удалось сдержать распространение коронавируса и подготовить систему здравоохранения за счет "разумных, точных мер, без какого-то неоправданного копирования того, что делается в других субъектах".
"Сейчас у нас режим нерабочих дней отменен, и конечно, сложнее людям объяснять, что эти требования никуда не делись. Но объяснять необходимо", - добавил губернатор.
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В Самарской области до 31 мая действует режим ограничений и самоизоляции для граждан. Ранее правительство Самарской области разрешило работать ряду организаций, в том числе системообразующим предприятиям региона. Позже открылись парикмахерские и салоны красоты, МФЦ, получили разрешение на работу самозанятые. С 18 мая в Самарской области были разрешены прогулки не более двух человек вместе, а также открылись торговые точки с площадью торгового зала не более 400 квадратных метров и отдельным входом.
В Самарской области подтверждено 2437 случаев заболевания коронавирусом, 892 человека выздоровели, 18 человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоДмитрий АзаровСамарская областьОбщество
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