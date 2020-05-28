Медведчук оценил значение минских соглашений для Украины

По его словам, если бы соглашения не были подписаны, страна могла потерять еще больше территорий.

"Сейчас многое можно говорить – надо поменять, надо изменить, вопросов нет. Наверное, есть возможности обсуждать, что, может быть, надо поменять порядок, вопрос идет о границе, вопрос идет о выборах, о специальном законе, но только это можно делать, если с этим согласятся все, кто подписывал минские соглашения", - отметил Медведчук.