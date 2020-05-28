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2020-05-28T22:44
https://ria.ru/20200528/1572146530.html
Медведчук оценил значение минских соглашений для Украины
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РИА Новости

Медведчук оценил значение минских соглашений для Украины

22:44 28.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
Виктор Медведчук во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Без минских соглашений Украина могла потерять больше территории, заявил в четверг председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
"Друзья киевской власти на сегодняшний день, американцы, они же сами давали объективную оценку этому, что минские соглашения безальтернативны. И то, что это сделали, это в первую очередь было в интересах Украины. Не в интересах неконтролируемых территорий, а в интересах Украины. Точно так было в феврале 2015 года, когда были подписаны минские соглашения, а в последствии они были утверждены в резолюции Совета безопасности ООН", - заявил он в интервью телеканалу NewsOne.
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По его словам, если бы соглашения не были подписаны, страна могла потерять еще больше территорий.
"Сейчас многое можно говорить – надо поменять, надо изменить, вопросов нет. Наверное, есть возможности обсуждать, что, может быть, надо поменять порядок, вопрос идет о границе, вопрос идет о выборах, о специальном законе, но только это можно делать, если с этим согласятся все, кто подписывал минские соглашения", - отметил Медведчук.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Минские соглашенияСитуация на УкраинеВиктор МедведчукЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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