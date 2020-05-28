В Кронштадте не стали арестовывать девушек, жаривших еду на Вечном огне

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая - РИА Новости. Кронштадтский районный суд не удовлетворил ходатайство следствия об аресте двух местных жительниц, которые вместе со своим приятелем пожарили сосиски на "Вечном огне" в Кронштадте, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
"Суд отказал следствию в аресте", - говорится в сообщении. Девушки обвиняются по статье "Надругательство над надмогильным сооружением".
На суде девушки и их защита заявили, что скрываться они не намерены, полностью признают свою вину и раскаиваются.
Ранее Кронштадтский районный суд не удовлетворил ходатайство следствия об аресте Николая Поликарпова, обвиняемого в осквернении Вечного огня в Кронштадте, где он готовил еду.
Двадцать пятого мая в полицию обратился директор музея истории Кронштадта, который сообщил, что неизвестные совершили акт вандализма по отношению к Вечному огню. Согласно записям с камер видеонаблюдения, 24 мая около 23.00 к мемориалу подъехал автомобиль Skoda, из которого вышли несколько человек и начали жарить сосиски и зефир на пламени памятника. Уточнялось, что в их числе был мужчина и две девушки. Пожарив еду, они оставили мусор у памятника и уехали. Позднее в главке МВД по Петербургу сообщили, что мужчина, причастный к инциденту, найден и доставлен в полицию. Две девушки также были доставлены в полицию. В отношении молодых людей было возбуждено уголовное дело о вандализме, его позже переквалифицировали на более тяжелую статью – "надругательство над надмогильным сооружением".