СМИ рассказали о санкциях из-за хакерской атаки на бундестаг

В посольстве РФ в Берлине не стали комментировать вызов посла в МИД, сославшись на комментарий по этой теме, который диппредставительство дало немецкому агентству DPA накануне. В комментарии отмечалось, что Москва выражала готовность обсудить проблематику и изучить факты, но интерес Берлина сошел на нет, а на фоне пандемии "кому-то понадобилось" напомнить миру о "российской угрозе".