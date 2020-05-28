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2020-05-28T22:29
https://ria.ru/20200528/1572146224.html
СМИ рассказали о санкциях из-за хакерской атаки на бундестаг
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РИА Новости

СМИ рассказали о санкциях из-за хакерской атаки на бундестаг

22:29 28.05.2020
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© AP Photo / Markus SchreiberЗдание немецкого парламента Бундестага
Здание немецкого парламента Бундестага
© AP Photo / Markus Schreiber
БЕРЛИН, 28 мая - РИА Новости. Санкции ЕС в связи с хакерской атакой на бундестаг, в которой Германия подозревает россиян, могут предусматривать заморозку активов и ограничения на въезд против лиц и организаций, сообщает издание Spiegel со ссылкой на неназванный источник в МИД ФРГ.
В четверг посол РФ в Берлине Сергей Нечаев был вызван в МИД ФРГ в связи с делом об атаке на бундестаг. Государственный секретарь МИД Мигель Бергер от имени федерального правительства решительно осудил хакерскую атаку. Он проинформировал, что правительство через Брюссель активирует "режим киберсанкций ЕС" против лиц, ответственных за кибернападение на бундестаг Германии, в том числе объявленного в розыск 5 мая Дмитрия Бадина.
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По информации Spiegel, в случае принятия этих санкций - это должен сделать единогласно Совет Евросоюза, - это будет первым прецедентом использования механизма санкций за кибератаки, который был разработан ЕС в прошлом году.
"Вместе с Бадиным могут также быть включены в (санкционный) список группировка "Fancy Bear" и многие другие участвовавшие в атаке на бундестаг организации. Это позволяет заморозить активы и ввести ограничения на въезд для лиц и организаций", - пишет газета, ссылаясь на МИД, который характеризует шаг как "политический сигнал Москве, что не все дозволено".
Как пишет издание, посол России в ходе беседы в МИД Германии якобы "не продемонстрировал готовности к обсуждению и повторил аргументацию, что нет доказательств хакерской атаки и российского участия". "На ордере на арест и предъявленных к нему документах он останавливаться не стал", - пишет газета.
В посольстве РФ в Берлине не стали комментировать вызов посла в МИД, сославшись на комментарий по этой теме, который диппредставительство дало немецкому агентству DPA накануне. В комментарии отмечалось, что Москва выражала готовность обсудить проблематику и изучить факты, но интерес Берлина сошел на нет, а на фоне пандемии "кому-то понадобилось" напомнить миру о "российской угрозе".
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Федеральная прокуратура Германии в мае выдала международный ордер на арест гражданина РФ Дмитрия Бадина, который подозревается в участии в хакерской атаке на бундестаг в 2015 году. Бадин также разыскивается ФБР США, американские следователи причисляют его к группе семи россиян, подозреваемых в кибервзломах, ФБР считает, что он является сотрудником российской военной разведки из ГРУ.
Немецкое издание Spiegel уточняло, что хакеры во время атаки на бундестаг скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы. Сама Меркель, выступая в бундестаге, назвала кибератаку "неприятной" в контексте ее усилий развивать хорошие отношения с Россией. Меркель отметила, что будет стремиться развивать отношения с Россией, но дело о приписываемой РФ хакерской атаке на бундестаг не делает это процесс проще. Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Берлин не представил доказательств причастности России к хакерской атаке.
Страны Запада регулярно обвиняют Россию в причастности к хакерским атакам на свою инфраструктуру. Москва эти обвинения отвергает как бездоказательные.
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РоссияСергей Нечаев (дипломат)МИД ГерманииЕвросоюзГерманияВ мире
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